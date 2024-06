Le blé de Chicago a progressé lundi après trois séances de baisse, les inquiétudes concernant les dégâts causés par le mauvais temps sur les cultures russes ayant soutenu les prix qui ont atteint leur plus haut niveau en dix mois la semaine dernière.

Le soja a touché un plus bas d'un mois, affaibli par les attentes que le gouvernement américain donne une image positive des conditions américaines plus tard lundi, le même facteur affaiblissant le maïs.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade a augmenté de 1,3% à 6,87-3/4 dollars le boisseau à 1126 GMT. Il a atteint un sommet de 10 mois de 7,20 $ mardi, mais a chuté à la fin de la semaine dernière.

Le soja était en baisse de 0,8 % à 11,94-3/4 dollars le boisseau après avoir touché 11,91 dollars plus tôt dans la séance, soit le niveau le plus faible depuis le 2 mai. Le maïs a baissé de 0,3 % à 4,44-3/4 dollars le boisseau.

Les prévisions d'une récolte de blé russe moins importante suite à la sécheresse et au gel ont soutenu les prix en mai. Les exportations de céréales russes tomberont à 60 millions de tonnes au cours de la prochaine saison, contre 70 millions de tonnes cette saison, a déclaré vendredi le vice-premier ministre Dmitry Patrushev, citant les dommages subis par les cultures.

Le blé reste soutenu par la crainte que le mauvais temps n'endommage davantage les cultures en Russie, grand exportateur, a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX. Après les gelées et la sécheresse, des températures élevées sont prévues dans les régions céréalières du sud de la Russie, avec très peu de pluie, ce qui pourrait mettre le blé à rude épreuve.

Des récoltes réduites qui diminuent les exportations russes pourraient ouvrir la voie à une augmentation des ventes à l'exportation des États-Unis. Cependant, malgré les problèmes météorologiques en Russie, le blé russe semble toujours être le moins cher sur les marchés d'exportation.

Le soja et le maïs ont été poussés à la baisse par les attentes d'un bon rapport sur l'état des cultures par le ministère américain de l'agriculture plus tard dans la journée de lundi, a ajouté M. Ammermann.

Dans l'ensemble, les conditions météorologiques des cultures américaines semblent favorables pour le soja et le maïs, avec quelques pluies prévues cette semaine. Les agriculteurs américains ne semblent pas avoir trop souffert de l'empêchement des semis et semblent avoir été en mesure d'entreprendre les semis prévus, a-t-il ajouté. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour, édition de Varun H K et)