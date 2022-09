Le blé augmente en raison des inquiétudes liées à la guerre ; le maïs et le soja sont également fermes malgré les craintes de récession.

Les contrats à terme sur le blé américain ont augmenté de plus de 3 % mercredi, soutenus par les craintes d'une escalade du conflit entre les principaux exportateurs de céréales, la Russie et l'Ukraine, ainsi que par les conditions sèches dans la ceinture de cultures des Plaines américaines, selon les analystes.

Le maïs a suivi la hausse des prix à terme du blé et le soja a clôturé en légère hausse, se libérant de la pression exercée par les baisses sur les marchés mondiaux des huiles végétales.

Le blé de décembre du Chicago Board of Trade a clôturé en hausse de 31-3/4 cents, soit 3,6 %, à 9,03-1/4 $ le boisseau. Le maïs de décembre du CBOT a terminé en hausse de 3 cents à 6,70-1/2 $ le boisseau et le soja de novembre a terminé en hausse de 3/4 de cent pour s'établir à 14,08-3/4 $ le boisseau.

Le blé a enregistré la plus forte progression en raison du risque de nouvelles perturbations de l'offre dans la région d'exportation de la mer Noire. La Russie est sur le point d'annexer une partie de l'Ukraine après ce que Kiev et l'Occident ont dénoncé comme des référendums fictifs illégaux tenus sous la menace des armes.

"Les craintes que la guerre entre la Russie et l'Ukraine perturbe les exportations de la mer Noire, ainsi que les inquiétudes liées aux menaces de la Russie d'utiliser des armes nucléaires, apportent un certain soutien", a déclaré le cabinet de recherche Hightower Report dans une note.

Pendant ce temps, des conditions sèches persistent dans les plaines du sud des États-Unis, empêchant l'ensemencement de la récolte de blé d'hiver de 2023, tandis que le rythme de la récolte a pris du retard dans certaines régions du Canada. Au Manitoba, la récolte d'automne n'était achevée qu'à 47 %, derrière la moyenne quinquennale de 79 %, a indiqué le gouvernement provincial dans un rapport hebdomadaire.

En Amérique du Sud, la bourse des céréales de Buenos Aires a prévu que la production de blé argentine chuterait de près de 22 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 17,5 millions de tonnes en raison de la sécheresse.

"Il y a des préoccupations générales en ce qui concerne la météo", a déclaré Terry Reilly, analyste principal des matières premières chez Futures International à Chicago.

Cependant, les craintes d'une récession mondiale qui nuirait à la demande de biens ont continué à peser sur les marchés des produits de base, freinant les reprises. Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont atteint un plancher de près de 20 mois, ancrant le soja et l'huile de soja du CBOT.

Les données hebdomadaires négatives sur l'éthanol américain ont exercé une pression sur les prix à terme du maïs. L'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que la production hebdomadaire d'éthanol à base de maïs a chuté la semaine dernière à 855 000 barils par jour, un plus bas de 19 mois, tandis que les stocks ont augmenté à 22,691 millions de barils.

Les traders attendent de nouvelles orientations fondamentales des rapports trimestriels du ministère américain de l'agriculture sur les stocks de céréales américains et sur les petites céréales annuelles, tous deux attendus vendredi. (Reportages supplémentaires de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; Édition : Kirsten Donovan, Jonathan Oatis et Richard Pullin)