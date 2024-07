Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté lundi, les inquiétudes concernant la production aux États-Unis et en France ayant déclenché une couverture courte, ce qui a permis aux prix de sortir de leur plus bas niveau de quatre mois la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également augmenté, mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre ans, les conditions météorologiques favorables aux cultures dans le Midwest américain soutenant les prévisions de récoltes abondantes.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,2% à 5,49-1/4 dollars le boisseau à 0026 GMT après avoir chuté à 5,25 dollars le 16 juillet.

* Le soja CBOT a augmenté de 1% à 10,46-3/4 le boisseau, proche du plus bas de la semaine dernière de 10,32, et le maïs a gagné 0,9% à 4,04-3/4 le boisseau, proche du plus bas du mois dernier de 4.

* L'abondance de l'offre a incité les spéculateurs à établir d'importantes positions courtes nettes sur les trois contrats, ce qui les rend vulnérables à la couverture des positions courtes.

* L'état des cultures françaises de blé tendre a fortement chuté la semaine dernière, atteignant son niveau le plus bas depuis huit ans, la récolte ayant pris beaucoup de retard par rapport au rythme habituel, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer.

* Environ 12 % des cultures de blé de printemps aux États-Unis se trouvaient dans une zone de sécheresse au 16 juillet, contre 7 % la semaine précédente, a indiqué la semaine dernière le ministère américain de l'agriculture.

* La société de conseil IKAR a réduit ses prévisions de récolte de céréales en Russie pour 2024 à 128 millions de tonnes métriques au lieu de 129,5 millions de tonnes, tout en maintenant ses prévisions d'exportation de blé à 44 millions de tonnes après avoir augmenté ses prévisions de récolte de blé à 83,2 millions de tonnes.

* La position courte nette des spéculateurs sur le soja à Chicago a atteint un niveau record, alors que les perspectives de récolte aux États-Unis et l'offre excédentaire de soja en Chine ont fait chuter les prix à terme à leur plus bas niveau depuis près de quatre ans.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions asiatiques se sont montrées prudentes à l'approche d'une semaine chargée en résultats d'entreprises qui devraient mettre à l'épreuve les valorisations élevées des valeurs technologiques, tandis que les investisseurs espéraient qu'une lecture clé de l'inflation américaine réduirait les chances d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.