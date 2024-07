Le blé de Chicago a augmenté lundi, les inquiétudes concernant les récoltes américaines et françaises ayant déclenché une couverture courte, ce qui a permis aux prix de sortir de leur plus bas niveau de quatre mois la semaine dernière.

Le soja et le maïs ont progressé mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre ans, après que les conditions météorologiques favorables aux cultures dans le Midwest américain aient soutenu les attentes de récoltes abondantes aux États-Unis.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade a augmenté de 0,8% à 5,47-1/4 dollars le boisseau à 1028 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau en quatre mois la semaine dernière à 5,25-1/4 dollars.

Le soja a augmenté de 1,9 % à 10,56-1/4 $ le boisseau, par rapport au plus bas de la semaine dernière à 10,31-3/4 $. Le maïs a augmenté de 1,7 % à 4,11-3/4 $ le boisseau, se redressant après le creux du 28 juin à 3,99-1/2 $.

Le blé est soutenu par les inquiétudes concernant les conditions météorologiques dans le Midwest américain avant la publication du rapport du ministère américain de l'Agriculture sur l'état des cultures plus tard lundi, a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

On craint également que la pluie ne retarde la récolte en Europe, notamment en France, ce qui pourrait générer une demande d'importation de blé américain de la part de l'UE et de la Grande-Bretagne. L'état des cultures de blé tendre en France a fortement chuté la semaine dernière, atteignant son niveau le plus bas depuis huit ans, la récolte ayant pris beaucoup de retard par rapport à la progression habituelle. Le cabinet de conseil IKAR a revu à la baisse ses prévisions pour la récolte de céréales de 2024 en Russie vendredi.

L'abondance de l'offre a incité les spéculateurs à établir des positions courtes nettes sur les trois contrats, en particulier sur le soja, ce qui les rend vulnérables à la couverture des positions courtes.

Le maïs et le soja bénéficient aujourd'hui d'un certain soutien pour la couverture des positions courtes, a déclaré M. Ammermann. "Je pense qu'une partie de cette couverture courte est liée à l'incertitude politique après la décision du président Joe Biden de se retirer de la course aux élections américaines.

Les pluies et les températures douces prévues dans le Midwest ne constituent pas une menace pour le maïs et le soja. Le marché dit que la Chine pourrait être plus active dans ses demandes d'achat de soja américain (rapport de Michael Hogan à Hambourg, rapport complémentaire de Peter Hobson à Canberra, édition de Rashmi Aich, Mrigank Dhaniwala et David Goodman).