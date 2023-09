Les prix du blé à Chicago ont augmenté vendredi, mais devraient terminer la semaine en baisse, car la Russie, l'un des principaux exportateurs, expédie de grandes quantités de céréales bon marché.

Les cours du soja et du maïs à Chicago ont également progressé, mais se dirigent vers des pertes hebdomadaires après que les données du gouvernement américain aient montré, en début de semaine, que le temps chaud et sec avait moins endommagé les cultures américaines que prévu.

La société russe de conseil en agriculture IKAR a révisé ses estimations pour la récolte de blé du pays cette année, passant de 89,5 à 91,0 millions de tonnes métriques (mmt), et a déclaré que la Russie pourrait exporter 49,5 mmt de blé au cours de la saison 2023/24, soit 2 mmt de plus que ce qu'elle prévoyait précédemment.

Le blé bon marché en provenance de Russie a contribué à faire baisser les prix à terme de Chicago de 9,6 % en août, la plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2022.

"Les prix sont influencés par la récolte de l'hémisphère nord", a déclaré Dennis Voznesenski, analyste chez Rabobank.

"Mais à mesure que la récolte commence à se terminer et que nous nous approchons de la fin de l'année, et peut-être que les récoltes australiennes et canadiennes déçoivent un peu, nous pourrions voir un certain soutien des prix", a-t-il ajouté.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3 % à 6,04 dollars le boisseau à 0333 GMT, mais en baisse de 2,9 % cette semaine, sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

Le soja était en hausse de 0,7% à 13,77-3/4 dollars le boisseau, mais en baisse de 0,7% cette semaine. Le maïs a augmenté de 0,4 % à 4,80 $ le boisseau mais a baissé de 1,6 % cette semaine.

L'Ukraine exporte également plus de blé que l'année dernière malgré l'échec d'un accord avec la Russie permettant un passage sûr des céréales à travers la mer Noire.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré qu'il avait envoyé à la Russie "une série de propositions concrètes" pour relancer le corridor d'exportation sécurisé des céréales de la mer Noire.

En ce qui concerne les récoltes de l'hémisphère sud, la bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré que la récolte de blé de 2023/24 de l'Argentine avait été touchée par des conditions météorologiques extrêmes.

Cette semaine, les données du Canada ont également fait état d'une baisse de la production de blé.

Sur le marché du soja, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a confirmé des ventes privées de 132 000 tonnes de soja américain destinées à la Chine pour la campagne 2023/24.

La forte demande d'exportations américaines et la crainte que le temps sec ne nuise aux fèves américaines à un stade clé de leur développement ont alimenté une hausse des prix du soja le mois dernier, mais l'élan s'est essoufflé cette semaine.

L'USDA doit publier la semaine prochaine des estimations sur les nouvelles récoltes après que les données de lundi aient montré que le soja et le maïs s'accommodaient mieux du temps que ce que l'on craignait.

"Les haussiers devront voir les rendements diminuer davantage pour avoir un espoir de faire remonter les prix du maïs et de reprendre la hausse générale du soja du mois dernier", a déclaré Matt Zeller de la société de courtage StoneX.

Les analystes interrogés par Reuters ont estimé que la production de soja aux Etats-Unis avait augmenté en juillet pour atteindre 5,527 millions de tonnes courtes, soit 184,2 millions de boisseaux.

L'USDA a fait état de ventes à l'exportation au cours de la semaine qui s'est achevée le 24 août de 344 100 tonnes de blé américain, de 1 073 100 tonnes de soja et de 1 063 500 tonnes de maïs (anciennes et nouvelles récoltes confondues).

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja, le blé, le maïs et l'huile de soja à Chicago jeudi, selon les traders.