Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont baissé pour la sixième journée consécutive mercredi, les progrès de la récolte américaine ayant pesé sur les prix et les inquiétudes concernant la récolte russe s'étant apaisées, selon les négociants.

Le maïs s'est également replié, tandis que le soja s'est redressé dans le cadre d'un rebond technique, les opérateurs surveillant les conditions météorologiques aux États-Unis et les pertes de récoltes en Amérique du Sud.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 9-3/4 cents à 6,48-1/2 dollars le boisseau à 1600 GMT. Les contrats à terme sur le blé ont atteint leur valeur la plus basse depuis le 10 mai.

Les inquiétudes concernant les dégâts causés par la sécheresse et le gel sur la récolte de blé russe ont été largement prises en compte par le marché, selon les négociants.

"La sécheresse persiste en Russie et dans la région de la mer Noire, mais elle ne s'aggrave pas, de sorte qu'elle est déjà prise en compte", a déclaré Joe Davis, négociant chez Futures International.

La Russie ne devrait pas interdire les exportations de céréales si une situation d'urgence fédérale est déclarée en raison des gelées,

les experts de l'industrie

mercredi.

Le gouvernement américain a déclaré lundi que 6 % du blé d'hiver américain avait été récolté, ce qui est supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

Le soja a gagné 8-1/2 cents à 11,87-3/4 dollars le boisseau et le maïs a perdu 1-1/2 cents à 4,40-3/4 dollars le boisseau.

Le soja a été dopé par un rebond technique après avoir atteint un plus bas d'un mois un jour plus tôt, selon les négociants.

Les récoltes

Les pertes de récoltes liées aux récentes inondations dans l'État du Rio Grande do Sul, dans l'extrême sud du Brésil, ont été estimées à 2,71 millions de tonnes, a déclaré mardi l'agence agricole Emater.

Le Brésil, premier exportateur mondial de soja, a subi d'importantes pertes de récoltes dues aux inondations avant la récolte, un facteur qui a soutenu le marché du soja de Chicago.

Une sécheresse et une chaleur intense au Mexique, principal importateur de maïs américain, pourraient endommager la récolte du pays et stimuler la demande de maïs américain, selon les négociants. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago ; reportages complémentaires de Naveen Thukral et Sybille de La Hamaide ; rédaction de Subhranshu Sahu, Savio D'Souza, David Goodman et Richard Chang)