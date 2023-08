Le blé de Chicago a reculé pour la sixième séance consécutive mercredi, après avoir enregistré des gains importants au cours de la nuit, les craintes concernant l'offre causées par une attaque russe contre un port ukrainien ayant été tempérées par de fortes exportations russes et des signes indiquant que Moscou est ouvert à la reprise d'un accord sur le corridor de la mer Noire.

Le soja est tombé à son plus bas niveau depuis un mois et le maïs a reculé, la pression exercée par les prévisions météorologiques favorables aux cultures l'emportant sur les perspectives de la demande.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 12-1/4 cents à 6,40 dollars le boisseau, après avoir atteint 6,36 dollars, son plus bas niveau depuis le 13 juillet.

Le contrat de soja du CBOT a perdu 20 cents pour terminer à 13,21-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 13,15 dollars, son niveau le plus bas depuis le 30 juin.

Le maïs CBOT a perdu 6-3/4 cents à 5,00-1/2 dollars le boisseau, chutant pour la septième séance consécutive.

L'attaque russe sur le sud de l'Ukraine tôt mercredi, qui a touché les installations céréalières d'Izmail sur le Danube, a souligné le risque d'une nouvelle compression des exportations ukrainiennes après que Moscou a mis fin le mois dernier à un accord autorisant les expéditions de céréales à partir des ports ukrainiens de la mer Noire.

Cependant, les contrats à terme sur le blé ont perdu la plupart de leurs gains initiaux, le marché évaluant l'impact de l'attaque sur les approvisionnements mondiaux.

"Si les exportations de blé russe étaient interrompues, cela changerait la donne. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, la donne a déjà été changée", a déclaré Joe Vaclavik, président de Standard Grain.

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré à son homologue turc Tayyip Erdogan que Moscou était prête à revenir à l'accord sur les céréales de la mer Noire dès que l'Occident respecterait ses obligations concernant les exportations de céréales de la Russie.

Le temps plus frais et plus humide prévu dans le Midwest américain en août continue de peser sur les prix du maïs et du soja.

"Le rendement de 52 boisseaux par acre prévu par l'USDA semble plus probable. Nous n'avons pas eu assez de stress météorologique sur le soja pour réduire ce rendement de manière substantielle", a déclaré Karl Setzer, analyste des risques liés aux matières premières chez Agrivisor. (Reportage de Christopher Walljasper ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sandra Maler)