Le blé bondit de 1,3 % en raison des problèmes d'approvisionnement de la mer Noire ; le soja se tasse.

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté de plus de 1 % mercredi, le marché progressant pour la première fois en trois sessions en raison des inquiétudes concernant le ralentissement des approvisionnements en provenance de la région de la mer Noire déchirée par la guerre.

Le soja a perdu du terrain en raison de l'arrivée sur le marché de la récolte américaine fraîchement récoltée, tandis que le maïs a progressé.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,3 % à 9,15 $ le boisseau, à 0253 GMT.

Le maïs a augmenté de 0,3 % à 6,84-3/4 $ le boisseau et le soja a cédé 0,1 % à 13,81-3/4 $ le boisseau.

"Les expéditions de céréales depuis l'Ukraine ralentissent car l'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine affecte le mouvement des cargaisons", a déclaré un négociant basé à Singapour. "Nous voyons un impact supplémentaire sur les exportations de la région de la mer Noire, car l'hiver réduit le rythme des expéditions."

Les participants au marché continuent de surveiller les tensions entre la Russie et l'Ukraine, qui comptent parmi les principaux exportateurs de céréales au monde.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que l'armée de son pays avait réalisé des avancées majeures et rapides contre les forces russes et libéré des dizaines de villes dans le sud et l'est au cours de la semaine dernière.

Le rythme des semis de blé d'hiver en Ukraine pour la récolte de 2023 est trois fois inférieur aux chiffres de l'année dernière, selon les données fournies par le ministère de l'agriculture mardi.

Les exploitations agricoles avaient semé 1,1 million d'hectares de blé d'hiver, au 3 octobre, soit 27 % de la superficie prévue, contre 3,1 millions d'hectares semés à la même période en 2021, selon les données.

Le ministère n'a pas donné de raison à cette baisse, tandis que les responsables locaux et les analystes affirment que les pluies dans la majeure partie du pays et le manque de fonds sont les principales raisons de ce retard.

La pression saisonnière d'une récolte américaine en expansion a pesé sur les prix du soja, tandis que les traders attendaient plus d'informations sur la taille des récoltes américaines.

Le courtier en matières premières StoneX a relevé son estimation du rendement moyen du maïs américain à 173,9 boisseaux par acre (bpa), contre 173,2 précédemment, mais a abaissé son estimation de la production de maïs à 14,056 milliards de boisseaux, contre 14,168 milliards le mois dernier.

Pour le soja, StoneX a abaissé sa prévision du rendement américain pour 2022 à 51,3 bpa par rapport à son chiffre du 1er septembre de 51,8. La firme a prévu que la production américaine de soja s'établirait à 4,442 milliards de boisseaux, contre 4,515 milliards précédemment.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le soja, le maïs et l'huile de soja mardi et des vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja et le blé, selon les traders. (Reportage de Naveen Thukral ; Montage de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)