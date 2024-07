Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont gagné du terrain jeudi, la demande croissante des importateurs soutenant le marché, qui est tombé à son plus bas niveau depuis quatre mois en début de semaine.

Le maïs et le soja ont progressé, bien que les gains aient été limités par les prévisions de conditions météorologiques favorables aux cultures dans le Midwest américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 1,1% à 5,45-1/4 dollars le boisseau, à 0014 GMT, après avoir chuté mardi à 5,25 dollars le boisseau, son plus bas niveau depuis le 11 mars.

* Le maïs a augmenté de 0,2 % à 4,12-3/4 le boisseau et le soja a gagné 0,2 % à 10,43 le boisseau.

* Le marché du blé est en train de rebondir dans le contexte d'une multitude d'accords d'exportation au niveau mondial.

* L'agence nationale algérienne des céréales a acheté environ 600 000 tonnes de blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international. Et l'acheteur public égyptien a réservé 770 000 tonnes métriques de blé principalement russe mardi, son plus gros achat depuis 2022.

* Les acheteurs de blé asiatiques, quant à eux, ont augmenté leurs achats ces dernières semaines, en prenant des cargaisons de la région de la mer Noire.

* Le maïs et le soja du CBOT ont progressé, mais les conditions météorologiques généralement favorables aux cultures dans le Midwest ont pesé sur le marché, limitant les gains.

* Les exportations de céréales de l'Ukraine pour la saison 2024/25 juillet-juin ont augmenté pour atteindre près de 2 millions de tonnes métriques au 17 juillet, contre 1,3 million de tonnes à la même date la saison précédente, selon les données du ministère de l'agriculture mercredi.

* La récolte de blé de l'Allemagne en 2024 diminuera de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 20,2 millions de tonnes métriques, a déclaré l'association des coopératives agricoles du pays dans sa dernière estimation de la récolte mercredi, confirmant ses prévisions d'une récolte réduite cet été.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs et la farine de soja du CBOT mercredi, vendeurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja et égaux en soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les indices boursiers mondiaux ont pour la plupart chuté mercredi, alors que d'éventuelles restrictions commerciales américaines sur les puces électroniques ont entraîné une baisse des valeurs technologiques, tandis que les rendements du Trésor et le dollar ont tous deux atteint leur plus bas niveau depuis quatre mois, les responsables de la Réserve fédérale ayant indiqué que la banque centrale se rapprochait d'une réduction des taux d'intérêt.

