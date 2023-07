Le blé de Chicago a reculé jeudi, le marché reprenant son souffle après les fortes hausses de la séance précédente, bien que la baisse ait été limitée par les inquiétudes concernant les rendements américains et les conditions météorologiques défavorables dans certains des principaux pays exportateurs.

Le maïs a gagné du terrain en raison des inquiétudes concernant la sécheresse dans certaines régions du Midwest américain, tandis que le soja a progressé.

Les rendements décevants du blé de printemps en Russie et la sécheresse persistante dans les zones de printemps au Canada pourraient entraîner un resserrement de l'offre mondiale, a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans un rapport.

"Dans un changement par rapport aux mouvements récents du marché, le blé pourrait commencer à entraîner le maïs à la hausse au lieu de simplement le suivre.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 1,2% à 6,66-3/4 dollars le boisseau, à 0427 GMT. Le soja a ajouté un quart de cent à 13,55-1/4 $ le boisseau et le maïs a gagné 0,4 % à 4,95-1/2 $ le boisseau.

Le blé a bondi de plus de 5 % mercredi après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) ait déclaré que seulement 37 % des cultures d'hiver avaient été récoltées dimanche, contre 52 % l'année dernière. L'agence a également réduit de manière inattendue sa note pour le blé de printemps, les pluies n'ayant pas amélioré les conditions.

L'USDA a estimé que 51 % du maïs américain était en bon ou excellent état, soit une hausse d'un point par rapport à la semaine précédente. En revanche, l'état des cultures de soja a baissé d'un point.

Les évaluations des deux cultures sont en baisse depuis plusieurs semaines en raison de l'aggravation de la sécheresse dans le Midwest.

Le risque réduit d'une version "très forte" du phénomène climatique El Niño plus tard dans l'année devrait soulager les producteurs agricoles en Argentine, a déclaré la Bourse de Rosario mercredi.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT mercredi, et vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri et Eileen Soreng)