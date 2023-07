Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont baissé jeudi, le marché reprenant son souffle après les fortes hausses de la séance précédente, bien que la baisse ait été limitée par la lenteur de la récolte d'hiver aux États-Unis et la détérioration de l'état des cultures de printemps.

Le soja a légèrement augmenté tandis que le maïs a gagné du terrain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,7% à 6,69-1/2 dollars le boisseau, à 00h37 GMT. Le soja a cédé 0,7 % à 13,46-1/4 dollars le boisseau et le maïs a ajouté 0,3 % à 4,95 dollars le boisseau.

* Le blé a gagné plus de 5% mercredi après que le Département américain de l'agriculture (USDA) ait déclaré que seulement 37% de la récolte d'hiver avait été récoltée dimanche, contre 52% l'année dernière. L'agence a également réduit de manière inattendue sa note pour le blé de printemps, les pluies n'ayant pas amélioré les conditions.

* L'USDA a estimé que 51 % du maïs américain était en bon ou excellent état, soit une hausse d'un point par rapport à la semaine précédente. L'état des cultures de soja a cependant baissé d'un point.

* Les évaluations des deux cultures sont en baisse depuis plusieurs semaines en raison de l'aggravation de la sécheresse dans le Midwest.

* Le risque réduit d'une version "très forte" du phénomène climatique El Niño plus tard dans l'année devrait soulager les producteurs agricoles en Argentine, a déclaré la Bourse de Rosario (BCR) mercredi.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT mercredi, et vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions MSCI a perdu du terrain mercredi après des données plus faibles que prévu à l'étranger et alors que les investisseurs surveillaient l'aggravation des tensions commerciales entre l'Amérique et la Chine tout en attendant les données économiques américaines et les résultats du deuxième trimestre.

(Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Krishna Chandra Eluri)