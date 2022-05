Le blé de Chicago atteint la limite quotidienne de négociation alors que l'Inde interdit les exportations

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont atteint le plafond quotidien de 70 cents lundi après que l'Inde ait interdit les exportations de cette céréale, un changement de politique abrupt qui a attisé les inquiétudes sur les approvisionnements mondiaux mis à mal par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La hausse du blé a eu des répercussions sur les contrats à terme de maïs, car les acheteurs mondiaux, qui comptaient sur les approvisionnements du deuxième plus grand producteur de blé au monde, se sont empressés de réagir, selon les traders. La hausse a également donné un coup de fouet aux contrats à terme sur le soja, car on s'interroge sur les effets d'entraînement que l'interdiction pourrait avoir sur la demande d'importation d'huiles végétales de l'Inde, ont-ils dit.

L'embargo de l'Inde, provoqué par une vague de chaleur qui a réduit les perspectives de récolte et fait grimper en flèche les prix intérieurs, a réduit à néant les espoirs d'expéditions record de blé du pays l'année prochaine, ce qui permettrait d'alléger l'offre de l'Ukraine, réduite par la guerre. Elle survient également alors que des conditions météorologiques difficiles, notamment la sécheresse dans les plaines du sud des États-Unis et dans certaines régions de France, érodent le potentiel de production dans d'autres grands pays exportateurs.

Et les répercussions de la nouvelle sur la chaîne d'approvisionnement mondiale ont été presque immédiates : L'interdiction d'exporter du blé en Inde a bloqué quelque 1,8 million de tonnes de céréales dans les ports, laissant les négociants face à de lourdes pertes dues à la perspective de vendre sur un marché intérieur plus faible.

Compte tenu de la nouvelle, les négociants ont déclaré qu'ils surveilleront les données hebdomadaires sur les récoltes aux États-Unis plus tard dans la journée de lundi pour obtenir une mise à jour des conditions du blé et de l'avancement des semis de maïs et de soja, qui ont été retardés par un temps frais et humide.

"Je les observe comme un faucon", a déclaré Jack Scoville, analyste de marché chez The Price Futures Group. "Nous avons besoin de chaque boisseau de rendement que nous pouvons gérer cette année".

Le contrat de blé tendre rouge d'hiver le plus actif du Chicago Board of Trade était en hausse de la limite quotidienne de 70 cents à 12,47-1/2 $ le boisseau à 10 h 54 CDT (1554 GMT), à 1,16 $ le boisseau du record de 13,63-1/2 $ ce printemps. Les contrats à terme du blé de force rouge d'hiver K.C. et du blé de printemps MGEX ont également progressé.

Le maïs CBOT le plus actif était en hausse de 19-1/2 cents à 8,00-3/4 $ le boisseau, tandis que le soja était en hausse de 5 cents à 16,51-1/2 $ 4-3/4 cents le boisseau. (Reportages supplémentaires d'Enrico Dela Cruz à Manille et de Gus Trompiz à Paris ; Montage de Chris Reese)