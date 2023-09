Les contrats à terme sur les céréales et le soja à Chicago ont fortement chuté vendredi, le blé atteignant son plus bas niveau depuis trois ans après que les données du gouvernement américain ont fixé la production à un niveau supérieur aux attentes des analystes.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé la récolte de blé à 1,812 milliard de boisseaux, soit 78 millions de boisseaux de plus que l'estimation précédente et nettement plus que la prévision moyenne des analystes (1,729 milliard de boisseaux), selon un sondage Reuters.

Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont chuté de plus de 6 % à 12 h 50 HAC (17 h 50 GMT) à 5,42-3/4 $ le boisseau et ont atteint leur niveau le plus bas depuis le 28 septembre 2020, sur un graphique continu.

Les contrats à terme ont également atteint les niveaux les plus bas de leur durée de vie. Le blé de force rouge d'hiver de la Colombie-Britannique, qui a atteint son plus bas niveau en deux ans plus tôt dans la semaine, a continué de chuter, perdant 20 cents pour s'établir à 6,65 dollars.

"Les bilans du blé sont loin d'être aussi serrés qu'on l'avait indiqué ", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche sur le courtage pour Mid-Co Commodities.

Les prix du blé étaient déjà sous pression en raison de l'abondance de l'offre russe et des signaux indiquant que l'Ukraine parvenait à trouver des voies d'exportation malgré les attaques russes sur les installations portuaires.

Dans un rapport séparé, l'USDA a déclaré que les stocks de blé américains au 1er septembre s'élevaient à 1,780 milliard de boisseaux, en légère hausse par rapport aux 1,778 milliard de boisseaux déclarés un an plus tôt, ce qui reflète une faible demande d'exportation pour les produits américains. Les analystes s'attendaient à ce que les stocks de blé atteignent leur niveau le plus bas depuis 16 ans, à savoir 1,772 milliard de boisseaux.

"Il s'agit simplement d'une autre mauvaise nouvelle", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef chez Allendale.

Les stocks de soja américains sont tombés à leur niveau le plus bas depuis deux ans, mais ont été plus importants que ne le prévoyaient les analystes. Les contrats à terme sur le soja du CBOT ont chuté de près de 1,5 % pour atteindre 12,80-3/4 dollars le boisseau.

"Il s'agit toujours d'un chiffre extrêmement serré, a déclaré M. Setzer, mais il nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour l'avenir que ce que nous avions.

Les contrats à terme sur le maïs CBOT ont suivi la baisse du blé et du soja, avec une baisse d'un peu plus de 2 % à 4,78-1/4 dollars le boisseau. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Karl Plume à Chicago, Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; rédaction d'Andrea Ricci)