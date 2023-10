Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont progressé jeudi, avec une hausse de plus de 3 %, à la suite d'informations faisant état de nouvelles tensions dans la région de la mer Noire.

Les contrats à terme sur le maïs ont atteint un pic d'un mois, sortant d'une fourchette récente et se maintenant au-dessus d'un niveau technique clé, et les contrats à terme sur le soja ont légèrement augmenté en dépit d'une demande d'exportation en demi-teinte.

Un navire de marchandises générales battant pavillon turc a heurté une mine jeudi en mer Noire, au large des côtes roumaines, et a subi des dommages mineurs, mais l'équipage est sain et sauf, ont indiqué des sources maritimes et de sécurité.

La région de la mer Noire a été classée comme zone à haut risque par les assureurs et les mines flottantes restent un péril.

"Il semble que la tendance baissière incessante due à l'idée que l'Ukraine pourrait expédier ses céréales par voie maritime ait connu un accroc", a déclaré Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note adressée aux clients.

Le blé du Chicago Board of Trade (CBOT), qui a atteint son plus bas niveau en trois ans la semaine dernière, a augmenté de plus de 3 % pour s'établir à 5,78-1/4 dollars le boisseau.

Cette hausse a placé le blé de décembre à 1-1/2 cents sous sa moyenne mobile de 20 jours, un niveau où les prix ont rencontré une résistance technique soutenue à chaque test depuis le début du mois d'août.

Les prix du maïs ont connu une hausse similaire, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois pour s'établir à 4,97-1/2 dollars, son prix de clôture le plus élevé depuis le 8 août.

Le contrat est repassé au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours pour la première fois depuis le 27 juillet, une étape qui aurait pu le propulser plus haut avant le règlement.

Cela a provoqué une activité boule de neige dans l'intérêt des acheteurs et nous voilà en hausse de 11 cents, ce qui semble très fort", a déclaré M. Pope.

Les hausses du maïs et du blé ont soutenu les gains sur le marché du soja, mais les gains ont été limités par des rapports faisant état de rendements supérieurs aux prévisions pour la récolte américaine.

Le soja de novembre du CBOT s'est établi en hausse de 7-3/4 cents à 12,80-3/4 dollars le boisseau. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction d'Elaine Hardcastle et de Marguerita Choy)