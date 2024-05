Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont repris leur souffle lundi, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après que les prix ont atteint leur plus haut niveau en neuf mois la semaine dernière, en raison des inquiétudes liées aux mauvaises conditions météorologiques qui endommagent les récoltes en Russie, principal exportateur.

Les cours du soja et du maïs ont également baissé malgré les inquiétudes concernant l'offre en Amérique du Sud.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,1% à 6,56-1/4 dollars le boisseau, à 01h05 GMT. Le soja CBOT a baissé de 0,5 % à 12,12-3/4 dollars le boisseau et le maïs a glissé de 0,4 % à 4,67-3/4 dollars le boisseau.

* Le blé a atteint 6,65 dollars vendredi, son niveau le plus élevé depuis août dernier. Les expéditions record du principal exportateur, la Russie, ont fait chuter les prix à 5,24 dollars en mars, le niveau le plus bas depuis 2020, mais le temps sec puis froid en Russie a endommagé les récoltes.

* Les conditions météorologiques ont poussé les prix à la hausse et forcé les spéculateurs à abandonner leurs paris baissiers.

* Trois des principales régions céréalières de Russie ont déclaré l'état d'urgence en raison des gelées du mois de mai. Les autorités ont déclaré que les agriculteurs de certaines régions devraient réensemencer les cultures et les consultants Sovecon ont revu à la baisse leurs prévisions pour la récolte de blé de 2024, passant de 93 millions de tonnes métriques à 89,6 millions de tonnes métriques.

* Le ministère américain de l'agriculture a déclaré vendredi que les stocks de blé en fin de campagne pour 2024/25 seraient de 766 millions de boisseaux, bien en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur 786 millions de boisseaux.

* L'USDA a prévu des stocks mondiaux de blé en fin de campagne de 253,61 millions de tonnes, en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur 257,37 millions de tonnes.

* En France, l'état de la principale récolte de blé du pays s'est légèrement amélioré la semaine dernière, mais reste le plus faible depuis quatre ans, a déclaré l'office agricole FranceAgriMer.

* Le soja et le maïs ont également subi des chocs au niveau de l'offre. Les contrats à terme CBOT pour les deux contrats ont chuté en février à leur niveau le plus bas depuis 2020 en raison de l'abondance de l'offre, mais le maïs a depuis augmenté d'environ 15 % et le soja d'environ 7,5 %.

* Les inondations au Brésil ont réduit de plusieurs millions de tonnes la récolte de soja du pays, et les grèves dans les ports céréaliers et les usines de trituration en Argentine ont un impact sur les expéditions.

* Cependant, les agriculteurs américains devraient produire leur deuxième plus grande récolte de soja cette année, augmentant les stocks mondiaux d'un niveau record plus que ne l'avaient prévu les analystes, a déclaré l'USDA.

* L'USDA a également indiqué que les stocks de fin de campagne de soja aux États-Unis pour 2024/25 atteindraient 445 millions de boisseaux, un record en cinq ans, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 431 millions de boisseaux.

* En ce qui concerne le maïs, l'USDA prévoit que les stocks de maïs américains pour 2024/25 s'élèveront à 2,102 milliards de boisseaux, soit le niveau le plus élevé depuis six ans, mais inférieur aux attentes des analystes. Les conditions météorologiques ont entravé les semis de maïs dans le Midwest américain.

* Une épidémie de cicadelles a causé des pertes de 2,045 milliards de dollars pour la récolte de maïs en Argentine, a déclaré la bourse des céréales de Rosario, après avoir réduit ses estimations de récolte à 47,5 millions de tonnes, contre 59 millions de tonnes au début de la saison.

* Du côté de la demande, le ministère chinois de l'agriculture a revu à la baisse ses prévisions d'importations de maïs et de soja pour la campagne 2024/25.

* Les spéculateurs ont fortement réduit leurs positions courtes nettes sur le maïs, le soja et le blé au CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 mai, et les négociants ont déclaré qu'ils étaient à nouveau acheteurs nets vendredi.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Un rallye sur les marchés boursiers mondiaux a porté les actions en Europe à des niveaux record vendredi, grâce à de solides résultats d'entreprises et à l'espoir d'une réduction prochaine des taux d'intérêt des banques centrales, tandis que le dollar a légèrement augmenté.