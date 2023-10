Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont rebondi lundi grâce à ce qu'un analyste a qualifié de "bottom-picking" après que les prix aient chuté de plus de 6 % pour atteindre leur niveau le plus bas en trois ans vendredi.

Le maïs a suivi le blé à la hausse, mais les prix du soja sont restés bas après la publication d'informations selon lesquelles les agriculteurs brésiliens plantaient à un rythme rapide.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé lundi en fin de journée que la récolte actuelle de maïs aux États-Unis était achevée à 23 %, contre 19 % à la même période de l'année précédente. Il a estimé que 53 % de la récolte actuelle était bonne ou excellente, un chiffre inchangé par rapport à la semaine précédente et en hausse d'un point de pourcentage par rapport à la même période en 2022.

Le contrat de blé le plus activement négocié au Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de plus de 4 %, gagnant 23-1/4 cents pour terminer à 5,64-3/4 dollars le boisseau. Ces gains interviennent après que le blé tendre rouge de décembre a atteint vendredi son niveau le plus bas depuis le 30 septembre 2020, à 5,40 dollars.

"Nous assistons à un repérage du fond et à des achats techniques", a déclaré Terry Reilly, analyste en chef des céréales et des oléagineux chez Marex à Chicago, ajoutant que ces achats interviennent en dépit de la hausse du dollar américain et des rapports faisant état des succès continus de l'Ukraine dans le transport des exportations de céréales par rail et par voie maritime.

Les prix du blé avaient déjà chuté à leur plus bas niveau depuis décembre 2020, sous la pression de l'abondance de l'offre de blé russe, avant que l'USDA n'estime la semaine dernière que la récolte nationale est plus importante que prévu.

Le maïs de Chicago a suivi la hausse du blé, augmentant de 12 cents, soit plus de 2,5 %, pour terminer à 4,88-3/4 dollars le boisseau.

Jack Scoville, du PRICE Futures Group, a déclaré qu'il pensait que cette hausse était due à un rapport de l'industrie selon lequel les agriculteurs du Brésil - le plus grand producteur de soja au monde - ont planté la semaine dernière au rythme le plus rapide jamais enregistré pour cette période.

"Il semble que ce sera une récolte exceptionnelle", a déclaré M. Scoville.

Selon l'USDA, la récolte actuelle de soja aux États-Unis est achevée à 23 %, contre 20 % l'année dernière. L'état des cultures s'est amélioré, 52 % d'entre elles étant jugées bonnes ou excellentes, contre 50 % la semaine précédente, mais en baisse par rapport aux 55 % d'il y a un an. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Naveen Thukral ; Rédaction d'Aurora Ellis)