Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet mardi, les dégâts causés par le gel en Russie, premier exportateur, et la baisse des estimations de la récolte américaine ayant soutenu les prix, selon les négociants.

Le marché a temporairement étendu ses gains au-dessus de 7 dollars le boisseau après une hausse de 6 % lundi.

La société de conseil agricole IKAR a réduit ses prévisions de récolte de blé russe de 86 millions de tonnes à 83,5 millions de tonnes et a abaissé ses projections d'exportations de blé russe pour 2024/25 de 47 millions de tonnes à 45 millions de tonnes.

"L'incertitude demeure quant à la taille de la récolte", a déclaré Mark Schultz, négociant chez Northstar Commodity.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a abaissé l'évaluation de l'état des cultures de blé d'hiver à 49% de bon à excellent dans un rapport hebdomadaire sur l'état des cultures publié après la fin des échanges lundi, en baisse d'un point de pourcentage par rapport à la semaine précédente et de deux points par rapport à l'estimation moyenne recueillie par Reuters.

En Ukraine, l'un des principaux exportateurs de blé et de maïs, un météorologue de l'État a déclaré que les récentes gelées n'avaient pas causé de dommages significatifs aux cultures de céréales et d'oléagineux.

Le prix du blé de juillet au CBOT a augmenté de 8-3/4 cents pour atteindre 6,97-1/2 dollars le boisseau. Les contrats à terme sur le soja de juillet du CBOT ont clôturé en baisse de 11-3/4 cents à 12,36-1/4 dollars le boisseau et le maïs de juillet du CBOT a perdu 2-1/2 cents pour terminer à 4,58 dollars le boisseau.

Les prix du maïs ont baissé en raison d'échanges techniques et de l'augmentation rapide des plantations américaines qui ont également pesé sur les prix du soja, ont indiqué les négociants. L'USDA a indiqué que 70 % des cultures de maïs et 52 % des cultures de soja étaient plantées dimanche.

"La progression des semis pour toutes les cultures a été plus importante que ce que le marché attendait", a déclaré M. Schultz.

Les importateurs chinois auraient acheté au moins deux cargaisons de soja en provenance des États-Unis au cours des derniers jours, selon les négociants en céréales.

Mais la faiblesse des prix de la farine de soja a accentué la pression sur les prix à terme du soja, selon les négociants. La compétitivité de la farine de soja américaine sur le marché mondial reste incertaine car l'Argentine devrait commencer à écraser des quantités croissantes de soja. (Reportage de Heather Schlitz. Reportage complémentaire de Naveen Thukral ; rédaction de Marguerita Choy et Susan Fenton)