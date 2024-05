Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade sont restés pratiquement stables vendredi, mais ont augmenté d'environ 7 % sur la semaine en raison des inquiétudes croissantes concernant les pertes de récoltes en Russie et dans d'autres pays exportateurs.

Les contrats à terme sur le maïs ont également peu changé, tandis que le soja a légèrement augmenté.

Le blé CBOT a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 10 mois, les analystes ayant revu à la baisse les estimations de production pour la Russie, le plus grand exportateur de blé, après que les zones de culture aient souffert de la sécheresse et des gelées. Selon les analystes, les prix élevés devraient inciter les éleveurs de bétail à utiliser davantage de maïs pour l'alimentation animale, au lieu du blé.

"La hausse du blé semble s'essouffler, car nous pensons qu'une grande partie de la perte de production russe pourrait être prise en compte sur le marché", a déclaré Terry Reilly, stratège agricole senior chez Marex.

"La destruction de la demande mondiale de blé pourrait freiner toute hausse.

Le contrat de blé CBOT le plus actif était en baisse de 1 cent à 6,97 dollars le boisseau à 11:45 CDT (1645 GMT).

Le maïs a légèrement augmenté d'un quart de cent à 4,64-1/4 dollars le boisseau et le soja a gagné 8 cents à 12,45-1/4 dollars le boisseau. Pour la semaine, le maïs a augmenté d'environ 2,6 % tandis que le soja a augmenté d'environ 1,3 %.

Cette semaine, le Conseil international des céréales a revu à la baisse ses prévisions de production mondiale de blé pour 2024/25.

En Europe, l'état du blé tendre français a légèrement diminué la semaine dernière pour rester à son niveau le plus bas depuis quatre ans, tandis que les semis de maïs ont ralenti, selon l'office agricole FranceAgriMer. La récolte de blé en Allemagne diminuera de 5,6 % cette année pour atteindre 20,31 millions de tonnes métriques, selon l'association des coopératives agricoles du pays.

Les négociants évaluent également les semis de maïs et de soja aux États-Unis après les retards dus à la pluie. Le ministère américain de l'agriculture devrait publier une mise à jour hebdomadaire sur les progrès des plantations mardi, un jour plus tard que d'habitude en raison du Memorial Day lundi.

Les opérateurs ont ajusté leurs positions avant le week-end de trois jours.

"En l'absence de préoccupations météorologiques majeures aux États-Unis, il sera difficile de faire progresser le maïs", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Mrigank Dhaniwala, Sherry Jacob-Phillips, Susan Fenton et Rod Nickel)