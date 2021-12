Matières premières : Le blé en berne sur le marché européen

Paris (awp/afp) - Les prix du blé étaient en baisse lundi en fin de matinée sur le marché européen, après une semaine de repli, essentiellement du fait des clôtures de positions de fin d'année.

Les estimations de récolte dans l'hémisphère sud sont plutôt bonnes et plusieurs pays cherchent à protéger leurs marchés en instaurant des quotas ou des taxes à l'exportation.

En Argentine, la Bourse de Buenos Aires a revu à la hausse son estimation de production de maïs à 57 millions de tonnes et celle de blé à 21 millions de tonnes, contre respectivement 52,5 et 17 millions de tonnes l'an dernier.

Pour freiner la hausse des cours des matières premières et lutter contre l'inflation, le gouvernement argentin a plafonné les volumes d'export de blé et de maïs, comme attendu, relève le cabinet Inter-Courtage. Les exportations seront donc "limitées à 12,5 millions de tonnes de blé et 41,6 millions de tonnes de maïs".

En Russie, les taxes à l'export ont atteint un nouveau record, à 94 dollars la tonne pour le blé, pour la période du 22 au 28 décembre.

De son côté, l'Australie a révisé à la hausse son estimation de récolte de blé pour l'ouest du pays, conduisant à une "estimation de production totale pour le pays à 34,4 millions de tonnes", selon le cabinet Agritel.

Dans ce contexte, Agritel estime que le blé français est "compétitif sur la scène internationale, à l'image des achats réalisés la semaine passée par la Chine, tant en blé fourrager qu'en orges fourragères", ce qui "viendra compenser l"absence de l'Algérie qui se tourne vers les origines mer Noire dans un contexte géopolitique tendu".

Sur le marché américain, la Chine reste un élément clé pour l'évolution des cours à venir, avec selon les douanes chinoises, des importations en repli en novembre pour le maïs (-36%), le blé (-7,2%). Seules les importations d'orge sont en progression (+37,3%) par rapport à novembre 2020.

Le maïs, qui s'affichait au plus haut depuis quatre mois à la Bourse de Chicago et trouvait du soutien en mer Noire du fait de la demande chinoise, était en repli sur le marché européen, dans le sillage du blé.

Vers 11H15 (10H15 GMT) vendredi sur Euronext, le prix du blé tendre perdait 4,25 euros à 274,25 euros la tonne sur l'échéance de mars et de 4,75 euros sur celle de mai à 270,5 euros la tonne, pour environ 4.500 lots échangés.

Le maïs perdait 3,50 euros à 239 euros la tonne sur l'échéance de janvier et 3,25 euros à 237,25 euros la tonne sur celle de mars, pour quelque 700 lots échangés.

afp/al