Le blé de Chicago a légèrement augmenté lundi après une guerre des mots sur les négociations visant à rouvrir un couloir d'exportation de la mer Noire pour les céréales ukrainiennes, mais les prix sont restés proches de leur niveau le plus bas de la semaine dernière (14 semaines) grâce à l'offre importante de blé bon marché en provenance de Russie.

Les prix du soja et du maïs ont également augmenté, les négociants de ces trois céréales attendant la mise à jour des estimations de récolte du gouvernement américain mardi.

FONDAMENTAUX :

* Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT), les plus actifs, étaient en hausse de 0,1% à 5,96-1/2 dollars le boisseau à 1 h 10 GMT, après avoir chuté à 5,91 dollars vendredi, le plus bas niveau depuis le 31 mai.

* Les contrats à terme sur le soja du CBOT étaient en hausse de 0,5 % à 13,69-1/2 dollars le boisseau et le maïs a augmenté de 0,2 % à 4,84-3/4 dollars le boisseau.

* L'Union européenne a fustigé la Russie samedi pour s'être retirée de l'accord sur les céréales de la mer Noire, mais la Russie a exigé que ses conditions soient respectées et le président turc a déclaré que toute initiative sur l'accord qui isolerait la Russie serait probablement vouée à l'échec.

* La Russie a quitté l'accord de la mer Noire en juillet, faisant craindre que les céréales ukrainiennes ne soient coupées des marchés mondiaux.

* Le blé a continué à s'écouler, mais les données du gouvernement ukrainien ont montré une forte baisse des exportations de céréales à 467 000 tonnes métriques entre le 1er et le 7 septembre. Les négociants ont déclaré que cela pourrait être dû aux attaques russes et aux blocus des ports ukrainiens sur le Danube et la mer Noire.

* Des travaux sont en cours pour diversifier les itinéraires d'exportation de l'Ukraine et la Roumanie devait approuver vendredi un plan de modernisation des infrastructures routières dans le port de Constanta, sur la mer Noire, afin d'aider davantage de céréales ukrainiennes à transiter.

* La hausse des exportations russes et la faiblesse de la demande étrangère pour le blé américain ont pesé sur le marché du blé.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a fait état de ventes à l'exportation de 370 300 tonnes pour la campagne 2023/2024, en hausse de 13 % d'une semaine sur l'autre, mais en baisse de 11 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

* L'USDA publiera son rapport mensuel World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) le 12 septembre, les négociants s'attendant à des prévisions révisées par rapport au mois précédent.

* Sur le marché du maïs, FranceAgriMer a déclaré qu'environ 80 % des cultures françaises de maïs grain étaient en bon ou excellent état au 4 septembre, en baisse par rapport aux 82 % de la semaine précédente.

* Les agriculteurs ukrainiens ont commencé la récolte de maïs pour 2023, selon les données du ministère de l'agriculture.

* Les attentes d'importantes réserves de maïs et de soja en provenance d'Amérique du Sud ont limité les gains de prix pour les deux céréales malgré le temps chaud et sec aux États-Unis qui a endommagé les cultures.

* Sur le marché du soja, le gouvernement américain a déclaré vendredi que les exportateurs avaient vendu 121 000 tonnes de soja américain à la Chine pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2023/24.

* Les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de maïs, de blé et d'huile de soja, mais acheteurs nets de soja et de farine de soja vendredi, selon les négociants.

* Les données officielles ont montré que les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur le maïs de Chicago au cours de la semaine du 5 septembre, tout en réduisant leur position nette à découvert sur le blé et en diminuant leur position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

L'indice du dollar américain a enregistré une huitième semaine consécutive de gains vendredi, tandis que les indices boursiers mondiaux ont terminé en légère hausse à l'approche des données clés sur l'inflation américaine de la semaine prochaine. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich)