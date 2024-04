Les contrats à terme sur le blé américain ont augmenté lundi en raison des inquiétudes concernant le temps sec dans les plaines américaines et en Russie, ainsi que des préoccupations persistantes concernant la Russie qui bloque les expéditions à l'exportation, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont également progressé au Chicago Board of Trade, tandis que les contrats à terme sur le soja ont été mitigés.

Les opérateurs ont surveillé les conditions météorologiques affectant les champs de blé américains avant que le ministère américain de l'Agriculture ne publie un rapport hebdomadaire sur l'état des cultures à 15 heures CDT (2000 GMT). Le rapport comprendra également une mise à jour sur l'état d'avancement des plantations de maïs aux États-Unis.

Des vents importants dans les régions de blé des plaines du sud des Etats-Unis "n'ont pas favorisé les cultures", a déclaré Randy Place, analyste au Hightower Report. Les analystes ont également surveillé les pluies dans la région après que la sécheresse ait réduit la récolte de l'année dernière.

"Nous continuons à manquer de pluies dans les zones de croissance clés", a déclaré Mark Soderberg d'ADM Investor Services.

Place et Soderberg ont ajouté que la Russie, le plus grand exportateur de blé au monde, continuait à susciter des inquiétudes.

inquiétudes

de blé en raison de certificats de contrôle de qualité, ce qui a contribué à soutenir les prix à terme.

Les contrats à terme sur le blé de mai du CBOT étaient en hausse de 3-1/2 pour atteindre 5,70-3/4 $ à 12 h HAC. Le maïs le plus actif était en hausse de 2-1/4 cents à 4,36- 1/2 le boisseau, tandis que le soja a glissé de 1-3/4 cents à 11,83-1/4 dollars le boisseau.

Jeudi, l'USDA devrait mettre à jour les données relatives à l'offre et à la demande mondiales dans un rapport mensuel.

M. Soderberg a déclaré que la récolte de maïs au Brésil "s'annonçait plutôt bonne" et que la récolte de soja semblait être achevée à environ 80 %, avec un temps plus humide dans le nord et des conditions plus sèches dans le sud.

La société de conseil AgRural a déclaré

La récolte de soja au Brésil

avait atteint 78 % de la superficie plantée jeudi dernier.

Vendredi, des sources ont déclaré que l'administration Biden publierait dans les semaines à venir un modèle climatique préliminaire pour son programme de subvention du carburant aviation durable (SAF) qui serait plus restrictif que ce qu'espéraient les producteurs d'éthanol à base de maïs. Selon les analystes, cette nouvelle n'a pas eu d'impact significatif sur les échanges de maïs lundi.