Les contrats à terme sur le blé et le maïs de Chicago ont augmenté de plus de 1 % lundi, les attaques de la Russie contre les infrastructures portuaires de l'Ukraine ayant suscité des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement en céréales de la mer Noire.

Le soja a bondi de près de 1 %, augmentant pour la première fois en trois séances.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 1,3% à 7,06-3/4 dollars le boisseau, à 00h34 GMT, et le maïs a augmenté de 1,6% à 5,44-3/4 dollars le boisseau. Le soja a augmenté de 0,8 % à 14,13-1/4 dollars le boisseau.

* La Russie a bombardé les installations d'exportation de produits alimentaires ukrainiens pour la quatrième journée consécutive vendredi et s'est exercée à saisir des navires en mer Noire, dans une escalade de ce que les dirigeants occidentaux considèrent comme une tentative d'échapper aux sanctions en menaçant d'une crise alimentaire mondiale.

* La Russie a déclaré que sa flotte de la mer Noire s'était entraînée à tirer des roquettes sur des "cibles flottantes" et qu'elle considérerait tous les navires se dirigeant vers les eaux ukrainiennes comme potentiellement porteurs d'armes. Kiev a répondu par un avertissement similaire concernant les navires se dirigeant vers la Russie.

* Le nombre de navires cherchant à récupérer des cargaisons de céréales dans la région de la mer Noire a chuté de 35 % cette semaine par rapport à la semaine précédente, l'incertitude grandissant quant à la possibilité que le trafic commercial soit affecté alors que la Russie continue de pilonner les installations alimentaires en Ukraine.

* La récolte de blé tendre était légèrement supérieure à la moyenne au 17 juillet et les coupes d'orge d'hiver étaient pratiquement achevées, l'état des cultures céréalières étant inchangé par rapport à la semaine précédente, a déclaré vendredi l'office agricole FranceAgriMer.

* L'office a déclaré dans un rapport sur les cultures que les agriculteurs français avaient récolté 58% de la récolte de blé tendre lundi, contre 33% une semaine plus tôt et une moyenne de 53%, mais bien en deçà du rythme rapide de 79% de l'année dernière.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 juillet, selon des données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et augmenté leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques ont marqué le pas lundi, à la veille d'une semaine riche en résultats et en réunions des banques centrales, qui verront probablement des taux plus élevés en Europe et aux États-Unis, et peut-être la fin du cycle de resserrement dans les deux cas.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, juillet) 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0800 UE HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0830 Royaume-Uni Flash Comp, Mfg, Serv PMIs 1345 US S&P Global Mfg, Serv, Comp Flash PMIs (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu)