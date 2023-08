Le blé de Chicago a bondi de près de 4 % mercredi, augmentant pour la première fois en six séances, tandis que le maïs a gagné 2 %, les attaques contre les ports ukrainiens ayant ravivé les inquiétudes concernant les approvisionnements.

Le soja a augmenté pour la deuxième fois en raison de l'optimisme suscité par la forte demande.

"On parle de nouvelles attaques sur les infrastructures céréalières du Danube, ce qui soutient les prix", a déclaré un négociant en céréales basé à Singapour.

Des drones russes ont attaqué des installations portuaires et de stockage de céréales dans le sud de la région côtière d'Odessa, en Ukraine, aux premières heures de mercredi, mettant le feu à certaines d'entre elles, a écrit le gouverneur régional Oleh Kiper sur l'application de messagerie Telegram.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 3,8% à 6,77 dollars le boisseau, à 0413 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 18 juillet à 6,43 dollars lors de la dernière session, et le maïs a ajouté 2,2% à 5,18-1/2 dollars le boisseau.

Le soja a augmenté de 0,8 % à 13,51-1/4 dollars le boisseau.

Le marché du blé a bénéficié d'un soutien ces dernières semaines après l'effondrement d'un accord de guerre autorisant les exportations maritimes ukrainiennes et les attaques contre les ports, qui ont ravivé les craintes d'une perturbation du commerce massif de céréales de la mer Noire.

Les États-Unis ont été informés que la Russie était prête à reprendre les négociations sur un accord qui avait permis l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, mais "nous n'en avons pas encore vu la preuve", a déclaré mardi l'envoyé des États-Unis auprès des Nations unies.

Le rapport hebdomadaire sur les récoltes du ministère américain de l'agriculture a montré lundi que la récolte américaine de blé d'hiver était en phase finale, fournissant au marché le blé de mouture dont il a tant besoin.

Le marché du soja surveillait les activités d'exportation américaines après une augmentation du volume des inspections portuaires hebdomadaires et l'annonce de la vente de 132 000 tonnes métriques de soja à la Chine lundi.

Les broyeurs de soja américains ont traité 174,5 millions de boisseaux de soja en juin, selon le ministère américain de l'agriculture, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 175,5 millions de boisseaux.

Les agriculteurs du Brésil, le plus grand fournisseur de soja au monde, établiront un nouveau record de production lors de la prochaine saison de croissance, a déclaré mardi le cabinet de conseil StoneX dans sa première estimation pour la campagne de récolte 2023/24.

La production de soja du Brésil augmentera d'environ 3,7 % pour atteindre 163,5 millions de tonnes métriques, car les agriculteurs devraient planter une plus grande superficie. Lors du cycle précédent, les producteurs ont récolté environ 157,7 millions de tonnes métriques, ce qui constituait également un record, a indiqué StoneX.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs CBOT mardi, et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja et la farine de soja, ont indiqué les négociants. Les estimations des négociants concernant l'activité des fonds sur le soja variaient considérablement, allant de ventes nettes de 5 000 contrats à des achats nets de 5 000 contrats. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu, Sherry Jacob-Phillips et Nivedita Bhattacharjee)