Le blé de Chicago a gagné du terrain mercredi, le marché étant soutenu par une forte demande et par la dégradation de la récolte française, bien que l'abondance de l'offre mondiale ait limité la hausse des prix.

Les prix du maïs ont baissé, tandis que ceux du soja ont augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 5,44-3/4 dollars le boisseau, à 00h24 GMT. Le maïs a cédé 0,4% à 4,03-3/4 le boisseau et le soja a augmenté de 0,1% à 10,27-1/2 le boisseau.

* L'acheteur public de céréales égyptiennes, l'Autorité générale pour les produits d'approvisionnement, a annoncé mardi un appel d'offres massif pour 3,8 millions de tonnes métriques de blé afin de couvrir les importations entre octobre 2024 et avril 2025, le plus important selon les négociants.

* Sur le front de l'offre, la récolte de blé tendre de cette année en France, le plus grand producteur de l'Union européenne, devrait se réduire à son niveau le plus bas en 41 ans, à 25,17 millions de tonnes métriques, après que de fortes pluies aient réduit à la fois la surface cultivée et les rendements, a déclaré Argus Media mardi.

* Les attentes d'une récolte exceptionnelle aux États-Unis ont accru la pression sur les contrats à terme du maïs et la faible demande mondiale d'oléagineux a plafonné les prix du soja.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT mardi, ont indiqué les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le blé CBOT, ont-ils dit.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions du monde entier ont rebondi mardi après les ventes massives de la veille, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté et que le dollar était légèrement plus élevé, les investisseurs s'aventurant à nouveau dans les actifs à risque et les commentaires des banquiers centraux apaisant les craintes de récession.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Production industrielle MM Juin 0600 Allemagne Production industrielle YY SA Juin 0600 Royaume-Uni Prix des maisons Halifax MM Juillet 0600 Royaume-Uni Prix des maisons Halifax YY Juillet 0645 France Actifs de réserve Total Juillet N/A Chine Exportations, Importations YY Juillet N/A Chine Balance commerciale USD Juillet (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)