Le blé indien atteint un nouveau record en raison du retard dans la libération des stocks.

L'Inde, deuxième producteur mondial de blé, a interdit les exportations en mai 2022 après qu'une hausse soudaine des températures ait réduit la production, même si les exportations ont repris pour répondre à la pénurie mondiale déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les prix record du blé malgré l'interdiction d'exporter indiquent une baisse bien plus importante de la production de l'année dernière, selon les négociants. Selon les estimations du gouvernement, la production de blé a chuté à 106,84 millions de tonnes en 2022, contre 109,59 millions de tonnes un an plus tôt.

"Les agriculteurs ont vendu leur récolte, ceux des négociants sont à court de stocks, mais la demande est robuste", a déclaré Gopaldas Agarwal, un négociant basé dans la ville d'Indore, dans le centre de l'Inde. "Le déséquilibre entre l'offre et la demande fait grimper les prix, et les prix resteront fermes jusqu'à ce que les approvisionnements commencent à partir de la récolte de la nouvelle saison."

Les agriculteurs plantent le blé en octobre et novembre, avec des récoltes à partir de mars.

Les prix du blé sur le marché d'Indore - une référence - ont bondi à un niveau record de 29 375 roupies (361,09 $) la tonne, soit une hausse de près de 7 % jusqu'à présent ce mois-ci, après une augmentation de 37 % en 2022.

À New Delhi, les prix du blé ont augmenté de près de 2 % lundi pour atteindre le record de 31 508 roupies.

Les prix du blé local pourraient encore augmenter de 5 à 6 %, à moins que le gouvernement ne libère des stocks dans les 15 prochains jours, a déclaré un négociant d'une société de commerce international. Il n'a pas souhaité être nommé, conformément à la politique de son entreprise.

"Même les gros consommateurs comme les meuniers de farine de blé se débattent avec la baisse des approvisionnements et la hausse des prix", a déclaré Rajesh Paharia Jain, un négociant basé à New Delhi. "Il est clair que pour le gouvernement, l'heure n'est pas à la procrastination".

Les autorités ont déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement offrirait2 à 3 millions de tonnes de blé provenant de ses réserves pour aider les meuniers et les biscuitiers dans le cadre des efforts visant à refroidir les prix record.

(1 $ = 81,35 roupies)