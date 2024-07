Les cours du blé, du maïs et du soja à Chicago ont légèrement baissé vendredi et se dirigeaient vers des pertes hebdomadaires, sous la pression d'une météo favorable aux États-Unis et des attentes d'une offre abondante.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 10,40-3/4 dollars le boisseau, à 00h28 GMT. Le contrat a perdu 2,3% depuis le début de la semaine, après avoir glissé jeudi à son plus bas niveau depuis 2020.

* Le blé CBOT a baissé de 0,3 % à 5,33-3/4 $ le boisseau et a perdu 3 % par rapport à la clôture de vendredi dernier. Il a atteint son plus bas niveau en quatre mois, à 5,25 dollars, mardi.

* Le maïs CBOT a reculé de 0,1 % à 4,04-1/2 dollars le boisseau et s'apprête à perdre 2,5 % par rapport à la semaine précédente. Les prix sont proches de leur plus bas niveau depuis quatre ans, atteint à la fin du mois de juin.

* Les conditions météorologiques aux Etats-Unis ont été généralement favorables aux cultures, ce qui renforce les prévisions de récoltes abondantes de maïs et de soja aux Etats-Unis, et la récolte de blé aux Etats-Unis progresse rapidement, ce qui augmente l'offre sur le marché.

* Le Conseil international des céréales (CIC) a relevé jeudi ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2024/25 de 2 millions de tonnes métriques, à 1,225 milliard de tonnes, et ses estimations de production mondiale de blé de 8 millions de tonnes, à 801 millions de tonnes, renforçant ainsi les attentes d'une offre importante.

* Les ventes hebdomadaires à l'exportation de maïs américain de l'ancienne récolte ont totalisé 437 800 tonnes, en deçà des attentes commerciales, tandis que les ventes de maïs de la nouvelle récolte ont totalisé 486 700 tonnes, a indiqué le Département américain de l'agriculture (USDA).

* Le soja a bénéficié d'un coup de pouce jeudi après que l'USDA a confirmé les ventes privées de 510 000 tonnes de soja américain de la nouvelle récolte vers des destinations non divulguées, la plus importante "vente éclair" quotidienne de soja américain depuis le mois de novembre.

* Les vents polaires ont entravé les semis de blé à cycle court dans le cœur agricole de l'Argentine la semaine dernière, bien que les producteurs espèrent que les pluies attendues ce week-end permettront de reprendre les semis, a déclaré la Bourse des céréales de Buenos Aires.

* Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets de soja CBOT jeudi, vendeurs nets de maïs et égaux en blé, selon les négociants. Les spéculateurs détiennent d'importantes positions nettes à découvert sur les trois cultures.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les indices boursiers mondiaux ont chuté jeudi, la tendance à la vente des valeurs technologiques s'étant propagée au reste du marché, tandis que l'indice du dollar a progressé après la publication de données économiques américaines solides.