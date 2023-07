Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont chuté de 1 % jeudi, perdant les gains de la session précédente, bien que les attentes d'une baisse des approvisionnements en provenance d'Ukraine aient fourni un plancher au marché.

Le maïs et le soja ont baissé au début des échanges asiatiques.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1% à 7,20-3/4 dollars le boisseau, après avoir grimpé de plus de 8% mercredi. Le maïs a cédé 0,5 % à 5,50 dollars le boisseau et le soja a reculé de 0,6 % à 14,00-1/2 dollars le boisseau.

* La Russie a averti qu'à partir de jeudi, tout navire naviguant vers les ports ukrainiens de la mer Noire serait considéré comme transportant potentiellement des cargaisons militaires, alors que Kiev a accusé Moscou d'avoir mené des frappes nocturnes "infernales" qui ont endommagé les infrastructures d'exportation de céréales.

* Une partie considérable de l'infrastructure d'exportation de céréales du port de Chornomorsk, au sud-ouest d'Odessa, a été endommagée, a déclaré le ministre ukrainien de l'Agriculture, Mykola Solsky, ajoutant que 60 000 tonnes de céréales avaient été détruites.

* Le président russe Vladimir Poutine a accusé mercredi les pays occidentaux de détourner à leurs propres fins l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui a expiré, mais a déclaré que Moscou reviendrait immédiatement à l'accord si toutes ses conditions étaient remplies.

* Le ministre hongrois de l'agriculture a déclaré à Reuters que cinq pays d'Europe centrale demanderaient conjointement à l'UE de prolonger l'interdiction des importations de céréales ukrainiennes au-delà de la date limite du 15 septembre afin d'éviter des perturbations majeures sur le marché.

* L'échec d'un accord autorisant les exportations de la mer Noire cette semaine pourrait entraîner une augmentation des flux de céréales et des goulets d'étranglement dans les cinq pays, craignent les États d'Europe centrale.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs, l'huile de soja et le soja du CBOT mercredi, et des vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les actions mondiales ont augmenté et le dollar s'est renforcé mercredi après qu'un ralentissement surprise de l'inflation britannique ait renforcé l'humeur du risque sur les marchés qui anticipent que la Réserve fédérale relèvera les taux d'intérêt pour la dernière fois la semaine prochaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y July 0130 Australia Employment, Unemployment Rate June 0645 France Business Climate Mfg July 0645 France Business Climate Overall July 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US Philly Fed Business Indx July 1400 EU Consumer Confid. Flash juillet 1400 Ventes de logements existants aux Etats-Unis juin (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)