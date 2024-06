Le blé de Chicago a chuté de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis environ six semaines lundi, la pression à la baisse étant générée par les attentes d'un rapport du gouvernement américain qui indiquera lundi que la récolte de blé progresse rapidement aux États-Unis.

Le maïs et le soja ont également baissé, l'accent étant mis sur les conditions météorologiques favorables à la culture du maïs aux États-Unis. La forte tendance du dollar rend également les céréales et le soja américains plus chers sur les marchés d'exportation.

"Les conditions saisonnières continuent de s'améliorer en Amérique du Nord et en Australie", a déclaré Dennis Voznesenski, analyste à la Commonwealth Bank. "La récolte de l'hémisphère nord a commencé et l'arrivée de nouvelles sources d'approvisionnement entraîne généralement une baisse des prix.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade a chuté de 2,1% à 5,99-1/2 dollars le boisseau à 0925 GMT, testant le niveau psychologiquement important de 6,00 dollars. Le contrat avait auparavant atteint 5,97-1/2 dollars, son niveau le plus bas depuis le 2 mai.

Le maïs a chuté de 0,9 % à 4,45-3/4 le boisseau et le soja était en baisse de 1,1 % à 11,65-3/4 le boisseau.

Les négociants surveillent les conditions météorologiques aux États-Unis, alors que les cultures de maïs approchent d'une période clé de développement et que la récolte du blé d'hiver aux États-Unis s'accélère. Le ministère américain de l'agriculture (USDA) devrait rendre compte de l'état d'avancement des cultures aux États-Unis plus tard dans la journée de lundi.

Je pense que le marché s'attend à un rapport positif de l'USDA sur les progrès de la récolte du blé américain plus tard dans la journée, tandis que l'USDA devrait également donner une image positive du maïs américain, a déclaré un négociant européen.

Le soja est affaibli par la fermeté du dollar, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les exportations américaines de soja à un moment où la concurrence est forte, notamment de la part du Brésil.

La pluie dans les régions sèches de Russie et d'Ukraine a apporté un certain soulagement pour le blé et le maïs, bien que les bénéfices pourraient être limités pour le blé à l'approche de la récolte, selon les analystes.

L'état des cultures de blé tendre français était stable la semaine dernière, mais les perspectives de récolte dans le plus grand producteur de l'Union européenne sont restées médiocres après la pluie. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, complété par Naveen Thukral à Singapour et édité par Sherry Jacob-Phillips, Rashmi Aich et David Goodman)