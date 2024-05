Les contrats a terme sur le ble de Chicago ont legerement baisse mercredi, les investisseurs ayant pris leurs benefices apres la recente hausse et des questions subsistant quant a savoir si les previsions de pluie en Russie permettraient d'enrayer la baisse des perspectives de recolte dans le plus grand exportateur mondial.

"Les pluies annoncees ont un impact negatif sur le marche du ble", a declare Brian Hoops, president de Midwest Market Solutions.

Mais les negociants ont declare que les inquietudes persistantes concernant les problemes de la recolte russe n'etaient peut-etre plus suffisantes pour pousser les prix du ble a la hausse avant la recolte americaine, a indique M. Hoops.

Les analystes ont reduit les estimations de la recolte de ble russe d'environ 10 millions de tonnes metriques ce mois-ci en raison de la secheresse persistante et des gelees printanieres ameres.

Les cartes meteorologiques suggerent que la pluie pourrait atteindre cette semaine une partie du sud de la Russie et de l'Ukraine, bien que les analystes ne soient pas certains que l'humidite ameliorera de maniere significative la recolte.

Le contrat de ble le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) s'est etabli en baisse de 7-1/2 cents a 6,92-3/4 dollars, tombant d'un plus haut de 10 mois atteint au cours de la session precedente.

Par ailleurs, les contrats a terme sur le soja et le mais ont baisse en raison d'echanges techniques et du rapport publie mardi par le ministere americain de l'agriculture, qui fait etat d'une progression rapide des semis dans le Midwest americain.

Les cours du soja CBOT ont baisse de 15 1/2 cents a 12,14 dollars le boisseau et ceux du mais de 7 1/4 cents a 4,55 1/4 dollars le boisseau.

Le rapport hebdomadaire de l'USDA sur les recoltes indique que les semis de mais et de soja sont legerement plus avances que le rythme moyen des cinq dernieres annees, avec respectivement 83 % et 68 % d'achevement.

L'amelioration des conditions de plantation aux Etats-Unis et les rapports sur l'etat d'avancement des cultures ont exerce une pression a la baisse sur les prix du mais et du soja, tandis que la baisse des prix du ble a pese sur le marche des cereales.

"Les semis se poursuivent malgre l'humidite, ce qui pese sur les prix", a declare Lane Akre, economiste specialiste des matieres premieres chez Pro Farmer. (Reportage de Heather Schlitz a Chicago. Reportages complementaires de Gus Trompiz a Paris et de Peter Hobson a Canberra ; redaction de Sherry Jacob-Phillips, Varun H K, Jane Merriman, Alan Barona et Richard Chang)