Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté d'environ 1,5 % lundi pour atteindre leurs niveaux les plus bas en six semaines, la pression exercée par l'avancée rapide de la récolte des cultures d'hiver aux États-Unis ayant exercé une pression supplémentaire sur les prix.

Le maïs a perdu près de 1 %, tandis que le soja a baissé de 0,4 %, l'accent étant mis sur les conditions météorologiques dans le Midwest américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,4% à 6,04 dollars le boisseau, à 0011 GMT, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 3 mai à 6,03 dollars le boisseau plus tôt dans la session.

* Le maïs a perdu 0,9 % à 4,45-3/4 le boisseau et le soja a cédé 0,4 % à 11,75 $ le boisseau.

* Les opérateurs surveillent les conditions météorologiques aux Etats-Unis alors que les cultures de maïs approchent d'une période clé de développement en juillet, tandis que la récolte du blé d'hiver s'accélère.

* Dans la région de la mer Noire, la pluie dans les parties sèches de la Russie et de l'Ukraine a apporté un certain soulagement pour le maïs, bien que les avantages puissent être limités pour le blé à l'approche de la récolte, ont déclaré les analystes.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a réduit cette semaine ses estimations de production de blé pour la Russie et l'Ukraine, principaux exportateurs, en raison de la sécheresse et des gelées.

* L'état des cultures de blé tendre en France était stable la semaine dernière, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi, mais les perspectives de récolte dans le plus grand producteur de l'Union européenne sont restées médiocres après une saison de croissance humide.

* Les conditions dans les champs de maïs du Crop Watch américain ont été inférieures à la moyenne depuis le début de la saison, et si la chaleur de la semaine dernière a redonné de la vigueur à certains champs de l'ouest de la Corn Belt, les champs de l'est devront faire face à des températures caniculaires cette semaine, a écrit Karen Braun, analyste pour Reuters, dans un article.

* La santé des cultures reste parfaite dans l'Indiana et l'Ohio, mais a chuté cette semaine dans le sud-est de l'Illinois après une deuxième semaine sans pluie. Les conditions dans ces trois endroits pourraient se dégrader la semaine prochaine, car la chaleur sera accompagnée de peu ou pas de pluie."

* L'USDA doit publier lundi les données hebdomadaires sur l'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis, et certains analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à de légères baisses dans les évaluations de l'état des cultures (bon-excellent).

* Les négociants attendent également que l'USDA publie les données sur les plantations et les stocks trimestriels aux États-Unis le 28 juin.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du Chicago Board of Trade au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 juin, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et leur position courte nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont chuté, l'or a bondi et les actions européennes ont subi leur plus grande perte hebdomadaire de l'année vendredi, dans un contexte de refroidissement des données économiques, de fermeté de la Réserve fédérale et d'aggravation des crises politiques en Europe.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Chine Investissement urbain (YTD) YY mai 0200 Chine Ventes au détail YY mai 0200 Chine Taux de chômage Zone urbaine mai n/a UK Prix de l'immobilier Rightmove MM, YY juin (Reportage de Naveen Thukral ; Édition de Sherry Jacob-Phillips)