Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont fait du surplace jeudi en raison de la faiblesse de la demande et de la chute des prix à l'exportation russes, tandis que le soja et le maïs se sont maintenus au-dessus de leurs plus bas niveaux pluriannuels en raison de la perspective d'une offre abondante.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 5,95-3/4 dollars le boisseau à 01h23 GMT, après avoir chuté de 5,2% en janvier.

* Le soja a baissé de 0,4% à 12,17-1/2 dollars le boisseau et était proche de son plus bas niveau en deux ans de 11,88 dollars, tandis que le maïs a baissé de 0,3% à 4,46-3/4 dollars le boisseau et se négociait près de son plus bas niveau en trois ans de 4,37 dollars atteint deux fois en janvier.

* La baisse des prix du blé en Russie, qui dispose encore d'un important excédent à écouler avant la récolte de cet été, a maintenu l'attention du marché du blé sur les approvisionnements de la mer Noire.

* Le ministre russe de l'agriculture a déclaré que le pays augmenterait la superficie de la récolte de 2024 de 300 000 hectares pour la porter à 84,5 millions d'hectares, renforçant ainsi les attentes d'une nouvelle récolte exceptionnelle.

* Les contrats à terme sur le blé d'Euronext ont atteint leur niveau le plus bas. Le blé CBOT s'est négocié à 5,40 dollars en septembre, son plus bas niveau depuis trois ans.

* Les données montrant une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité manufacturière en Chine n'ont pas apaisé les inquiétudes concernant la demande chinoise d'importations agricoles.

* Le dollar américain s'est également renforcé en janvier, rendant les produits agricoles américains moins attractifs pour les importateurs.

* Les fonds de matières premières - qui détiennent des positions courtes nettes sur le blé, le maïs et le soja - ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé et le maïs mercredi, tout en achetant du soja, selon les négociants.

* Les régions agricoles d'Argentine se préparent à une vague de chaleur au cours de la semaine prochaine, suivie de pluies qui arroseront les régions du nord, de l'ouest et du sud, mais qui ne toucheront pas la zone du centre-est, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires.

* Les principales régions productrices de blé du nord de l'Inde pourraient connaître des températures supérieures à la normale en février, a déclaré le bureau météorologique du pays, ce qui soulève des inquiétudes quant aux rendements des cultures.

* Les exportations agricoles maritimes de l'Ukraine devraient tomber à environ 3,8 millions de tonnes métriques en janvier, contre environ 6,1 millions de tonnes le mois précédent, selon les courtiers.

* La Commission européenne a proposé des mesures visant à limiter les importations agricoles en provenance d'Ukraine et à assouplir les règles relatives aux terres en jachère afin d'apaiser les protestations des agriculteurs en colère en France et dans d'autres pays membres de l'UE.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les rendements des bons du Trésor et la jauge des actions mondiales ont fortement chuté après que la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux d'intérêt inchangés comme prévu mercredi, mais a indiqué qu'elle ne les réduirait pas tant que l'inflation ne se rapprocherait pas durablement de son objectif de 2 %.