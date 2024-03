Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade se sont affaiblis vendredi en raison de l'abondance de l'offre mondiale et de la faiblesse de la demande, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le soja ont terminé en hausse après une journée de négociation agitée, se remettant de la chute de la veille.

Les contrats à terme sur le maïs ont légèrement augmenté en raison de la couverture des positions courtes, suite à la confirmation de ventes privées de 125 000 tonnes de maïs américain vers des destinations inconnues pour la campagne de commercialisation 2023/24. Ces ventes font suite à l'annonce, jeudi, de la vente de 100 000 tonnes de maïs américain au Mexique.

Les contrats à terme sur le blé ont enregistré une troisième baisse hebdomadaire sur fond d'inquiétudes concernant la demande.

Le ministère américain de l'agriculture a récemment confirmé dans son système de rapports quotidiens que les exportateurs ont signalé l'annulation de plus de 500 000 tonnes de blé américain vendues à la Chine. Selon certaines sources, les importateurs chinois ont également annulé et reporté plus d'un million de tonnes de blé australien en raison de la faiblesse des prix de la mer Noire.

"Ce marché est encore fortement pondéré", a déclaré Darin Fessler, conseiller principal en matière de couverture chez Lakefront Futures and Options.

Le contrat de blé CBOT le plus actif s'est établi en baisse de 3-3/4 cents à 5,28-1/2 dollars le boisseau.

Les exportations américaines de blé ont connu des difficultés en raison de l'abondance de l'offre mondiale, notamment d'une récolte exceptionnelle attendue en Russie, principal exportateur.

La société russe de conseil agricole IKAR a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la récolte de blé de 2024/25 atteigne 93 millions de tonnes, contre 91,6 millions de tonnes en 2023/24, a rapporté jeudi l'agence de presse russe Interfax.

Le Conseil international des céréales a prévu jeudi une récolte mondiale de céréales record pour la saison 2024/25.

La force relative du dollar américain a également affaibli les perspectives d'exportation des États-Unis, a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodities and Analytics. Un billet vert plus fort rend les produits de base libellés en dollars plus coûteux pour les importateurs détenant d'autres devises.

Le prix du soja CBOT de mai a augmenté de 3 cents à 11,98-1/4 dollars le boisseau, ce qui représente un troisième gain hebdomadaire consécutif.

Le maïs de mai du CBOT a gagné 3 cents à 4,36-3/4 dollars le boisseau. Le contrat était en baisse de 0,7 % sur la semaine, sa première baisse hebdomadaire en trois semaines.