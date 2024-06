Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont grimpé mercredi, ajoutant aux gains importants de la session précédente, les prévisions de dommages supplémentaires causés par les conditions météorologiques à la récolte russe ayant fait grimper les prix.

Le maïs a reculé, tandis que le soja est resté globalement stable, en raison d'un renforcement des positions avant les rapports mensuels sur l'offre et la demande aux États-Unis, qui doivent être publiés plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 6,27 dollars le boisseau, à 00h12 GMT, après avoir grimpé de plus de 3% mardi.

* Le soja est resté stable à 11,78 dollars le boisseau et le maïs a baissé de 0,1% à 4,49-1/4 dollars le boisseau.

* Les prix du blé ont augmenté mardi après que le chef de l'union russe des céréales ait déclaré que les gelées en Russie ont affecté entre 15% et 30% des céréales d'hiver, variant selon les régions, un chiffre beaucoup plus élevé que celui suggéré par le ministère de l'agriculture.

* Outre les dégâts causés par le gel en Russie, une baisse surprise des évaluations hebdomadaires de l'état du blé d'hiver et de printemps aux États-Unis a soutenu les prix.

* L'Égypte, principal acheteur, a réservé 400 000 tonnes de blé originaire de la mer Noire dans le cadre d'un appel d'offres international.

* Les négociants équilibrent leurs positions avant les rapports mensuels sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture (USDA) qui doivent être publiés plus tard dans la journée.

* Les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que l'USDA révise à la hausse ses prévisions de stocks de soja en fin de campagne 2023/24 et 2024/25, et à ce qu'il revoie à la baisse ses prévisions de stocks de maïs.

* Les récoltes de maïs et de soja aux États-Unis connaissent un bon départ. L'USDA a estimé lundi dernier que 74 % des cultures de maïs étaient dans un état "bon à excellent", soit une baisse d'un point par rapport à la semaine dernière, mais le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020.

* L'état des cultures de soja a été jugé "bon à excellent" à 72 % dans les premières évaluations de l'USDA pour 2024 pour l'oléagineux, ce qui correspond aux attentes du marché.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé et l'huile de soja du CBOT mardi et des vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja et le maïs du CBOT, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Le Nasdaq et le S&P 500 ont augmenté mardi pour terminer à des sommets historiques, inversant les pertes initiales alors que les investisseurs se préparent aux données d'inflation à venir et à la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY mai 0600 Allemagne HICP Final YY mai 0600 Royaume-Uni PIB Est 3M/3M avril 0600 Royaume-Uni PIB Estimation MM, YY avril 0600 Royaume-Uni Services MM, YY avril 0600 Royaume-Uni Production manufacturière MM avril 1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA mai 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA mai 1230 US CPI Wage Earner mai 1800 US Federal Open Market Committee announces its decision on interest rates followed by statement (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)