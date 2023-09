Les cours du blé à Chicago ont augmenté mardi, regagnant une partie du terrain perdu la semaine dernière, les prévisions de baisse de la production dans les principaux pays exportateurs, y compris l'Australie, ayant soutenu le marché.

Le maïs et le soja ont augmenté en raison des prévisions d'un temps sec dans le Midwest américain susceptible d'affecter les rendements.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1% à 6,01-1/2 dollars le boisseau, à 0015 GMT, après avoir perdu plus de 4% la semaine dernière.

* Le maïs a gagné 0,7% à 4,85 dollars le boisseau et le soja a augmenté de 0,4% à 13,74-3/4 dollars le boisseau.

* Plusieurs pays producteurs ont connu des problèmes de production, notamment l'Australie, l'Argentine et le Canada.

* La production de blé en Australie devrait baisser de 800 000 tonnes à 25,4 millions de tonnes par rapport à une estimation précédente et de 36% par rapport à l'année dernière, le temps sec réduisant les rendements, a déclaré mardi le Bureau australien de l'économie et des sciences de l'agriculture et des ressources.

* La bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré que la récolte de blé de 2023/24 avait été affectée par des conditions météorologiques extrêmes. Le Canada, quatrième exportateur mondial de blé, a estimé la semaine dernière que la production serait inférieure en raison du temps sec.

* Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré, après des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine lundi, qu'il serait bientôt possible de relancer l'accord sur les céréales qui, selon les Nations unies, a contribué à atténuer une crise alimentaire en acheminant les céréales ukrainiennes vers le marché.

* La Russie a quitté l'accord en juillet, un an après qu'il ait été négocié par les Nations unies et la Turquie, se plaignant que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais se heurtaient à de sérieux obstacles.

* La société russe de conseil en agriculture IKAR a déclaré que Moscou pourrait exporter 49,5 millions de tonnes de blé au cours de la saison 2023/24, soit 2 millions de tonnes de plus que ce qu'elle avait prévu précédemment, sur la base d'une estimation révisée de la récolte de blé du pays à 91,0 millions de tonnes, contre 89,5 millions de tonnes précédemment.

* L'acheteur public de céréales égyptiennes a acheté environ un demi-million de tonnes de blé russe dans le cadre d'un accord privé, ont déclaré quatre négociants à Reuters, réussissant à négocier des prix inférieurs à ceux offerts dans les appels d'offres plus traditionnels.

* Sur le marché du soja, les craintes que le temps sec ait nui aux fèves américaines à un stade clé de leur développement ont alimenté une remontée des prix.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs de Chicago au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 août, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et ont augmenté leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont augmenté lundi, soutenues par les attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine ne relèvera pas les taux d'intérêt, et par les espoirs que les mesures de relance de la Chine pourraient stabiliser l'économie.

