Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont légèrement augmenté jeudi, les opérateurs évaluant si les précipitations dans les zones de culture américaines et russes étaient suffisantes pour atténuer la sécheresse qui menace les rendements.

Les prix à terme du soja et du maïs ont légèrement augmenté, mais les deux contrats, tout comme le blé, n'étaient pas loin de leurs niveaux les plus bas depuis quatre ans en raison des perspectives d'approvisionnement élevées.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3 % à 6,01 dollars le boisseau, à 00h41 GMT, tandis que le soja CBOT a augmenté de 0,6 % à 11,77 dollars le boisseau et le maïs a grimpé de 0,4 % à 4,52-3/4 dollars le boisseau.

* Les contrats à terme sur le blé ont atteint leur plus haut niveau en quatre mois, à 6,33 dollars, la semaine dernière, en raison du temps sec dans le sud de la Russie et dans certaines parties des plaines américaines, mais pour l'instant, la plupart des analystes s'attendent toujours à un excédent de l'offre cette année.

* Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures a montré lundi que 49 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis étaient dans un état bon à excellent, soit une baisse de 1 % par rapport à la semaine dernière, mais le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020.

* La Russie, premier exportateur de blé, continue d'expédier des quantités record après deux grandes récoltes consécutives, ce qui maintient les prix au plus bas.

* Les spéculateurs détiennent des positions courtes nettes sur le blé, le soja et le maïs CBOT, ce qui signifie qu'ils anticipent une baisse des prix. Les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de blé mercredi, mais acheteurs de maïs et de soja, selon les négociants.

* Le dollar américain s'est affaibli mercredi après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés, ce qui a aidé les céréales américaines en les rendant plus abordables pour les acheteurs étrangers.

* L'Egypte, l'un des principaux importateurs de blé, a acheté 1,1 million de tonnes de blé local jusqu'à présent au cours de la saison des récoltes, selon un document.

* La saison des semis de printemps aux Etats-Unis se déroule à un rythme supérieur à la moyenne, bien que les pluies récentes et à venir devraient ralentir les progrès au cours de ce qui est habituellement la semaine de pointe pour les semis de maïs.

* Les exportations de céréales de l'Ukraine ont atteint 6,3 millions de tonnes en avril, contre 5,5 millions en mars, selon les données du ministère de l'agriculture. Cela comprend 4,1 millions de tonnes de maïs et 1,9 million de tonnes de blé.

* Des milliers de cheminots canadiens ont voté une grève dès le 22 mai, menaçant de perturber l'infrastructure vitale pour le transport des céréales et d'autres marchandises.

* Le Mali s'attend à produire 11,1 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne agricole 2024/25, soit 12,1 % de plus que les données provisoires fournies pour la campagne précédente, a déclaré le ministère de l'agriculture.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions asiatiques ont démarré en trombe après que la Fed américaine ait annoncé des retards dans la réduction des taux d'intérêt, tandis que le dollar a lourdement chuté sur le yen dans ce que les traders considèrent comme une intervention japonaise.