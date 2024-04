Le blé de Chicago a reculé pour la première fois en cinq séances mercredi, les prix tombant d'un plus haut de deux mois atteint lors de la dernière séance, bien que les pertes aient été limitées par les inquiétudes concernant les conditions météorologiques défavorables dans les principaux exportateurs de l'hémisphère nord.

Le maïs a baissé, tandis que le soja est resté pratiquement inchangé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,5% à 6,00 dollars le boisseau, à 0016 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-février à 6,03-1/2 dollars le boisseau mardi.

* Le maïs a baissé de 0,1% à 4,52-1/4 dollars le boisseau et le soja a gagné un quart de cent à 11,82-1/4 dollars le boisseau.

* Le marché du blé abandonne une partie de ses gains récents, qui étaient dus à une baisse de l'évaluation des récoltes aux Etats-Unis et à la sécheresse qui affecte les récoltes arrivant à maturité en Russie.

* Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures indique que 50 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis sont dans un état bon à excellent, contre 55 % la semaine précédente et 4 points de pourcentage de moins que l'estimation moyenne des analystes interrogés par l'agence Reuters.

* Cette baisse plus importante que prévu a été provoquée par le temps sec qui a frappé les régions productrices de blé rouge d'hiver de l'Oklahoma et du Kansas.

* Le temps sec dans le sud de la Russie et une vague de froid en Europe occidentale ont ajouté aux inquiétudes.

* Argus Media a réduit ses prévisions pour la production de blé cette année en Ukraine, l'un des principaux exportateurs de cette céréale, à 19,93 millions de tonnes métriques, soit 230 000 tonnes de moins que précédemment et 11 % de moins que l'année précédente en raison d'une diminution de la superficie plantée.

* Le rythme des semis de maïs aux Etats-Unis est un peu meilleur que prévu, mais de fortes pluies dans le centre du pays pourraient retarder les progrès plus tard dans la semaine, selon les analystes.

* L'USDA a estimé que 12 % du maïs avait été planté dimanche, ce qui correspond aux estimations des analystes, et 8 % du soja, ce qui est légèrement supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 7 %.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le soja, le maïs, l'huile de soja et la farine de soja du CBOT mardi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont augmenté mardi, les investisseurs de Wall Street se concentrant sur les résultats des grandes capitalisations américaines, et le yen a chuté à son plus bas niveau depuis plusieurs années par rapport au dollar et à l'euro.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0800 Allemagne Ifo climat des affaires nouveau avril 0800 Allemagne Ifo conditions courantes nouveau avril 0800 Allemagne Ifo attentes nouveau avril 1000 UK CBI optimisme des affaires T2 1230 US biens durables mars (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)