Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont augmenté mardi, récupérant une partie des pertes de la session précédente, avec une baisse potentielle des rendements suite au temps chaud et sec aux États-Unis et en Europe, ce qui a soutenu les prix.

Le soja et le maïs ont gagné du terrain alors que les conditions météorologiques défavorables dans le Midwest américain ont suscité des inquiétudes quant à l'offre.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 0,6% à 6,29-1/2 dollars le boisseau, à 02h19 GMT. Le soja a gagné 0,4% à 13,67 dollars le boisseau et le maïs a augmenté de 0,1% à 4,83 dollars le boisseau.

* L'état de la récolte américaine de blé de printemps a chuté au cours de la dernière semaine, a déclaré le gouvernement lundi, alors que les prévisions de temps chaud et sec se poursuivent dans les Plaines du Nord cette semaine.

* Le stress sur la récolte de blé de printemps à haute teneur en protéines pourrait renforcer les inquiétudes concernant les déficits de production dans les principales régions productrices telles que le Canada et l'Union européenne.

* Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a réduit lundi, pour le troisième mois consécutif, ses prévisions concernant les rendements moyens de blé tendre, de maïs et de colza de l'UE pour cette année, et a mis en garde contre une baisse significative de la qualité du blé après les pluies de l'été.

* Pour le soja et le maïs, une chaleur extrême est attendue dans de vastes régions du Midwest américain cette semaine, avec des températures supérieures à 100 degrés Fahrenheit (37,8 degrés Celsius) dans les plaines américaines.

* Les températures étouffantes, combinées à un manque de pluie, pourraient endommager les cultures de soja au cours d'une période cruciale de développement.

* Toutefois, les perspectives de rendement du maïs dans l'Ohio et le nombre de gousses de soja sont supérieurs à ceux de l'année dernière et à la moyenne sur trois ans, ont constaté lundi les observateurs qui effectuent leur tournée annuelle des principaux États producteurs des États-Unis.

* Les évaluations du maïs américain ont baissé d'un point de pourcentage pour atteindre 58% de bonnes ou excellentes évaluations et les évaluations du soja sont restées stables à 59% de bonnes ou excellentes évaluations.

* Dans la région de la mer Noire, l'Ukraine envisage d'utiliser son couloir d'exportation récemment testé en temps de guerre pour les expéditions de céréales après la première évacuation réussie d'un navire le long de la route la semaine dernière, a déclaré lundi un haut fonctionnaire de l'agriculture.

* La Russie bloque les ports ukrainiens depuis qu'elle a envahi son voisin en février 2022 et a menacé de traiter tous les navires comme des cibles militaires potentielles après s'être retirée le mois dernier d'un accord de passage sécurisé soutenu par l'ONU pour les exportations de céréales de la mer Noire.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja du CBOT lundi, selon les négociants, et des vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans, les actions européennes se sont redressées après un creux de six semaines et le Nasdaq a bondi de plus de 1 % lundi, les investisseurs attendant la réunion de la Réserve fédérale vendredi à Jackson Hole, dans le Wyoming.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1400 Ventes de logements existants en juillet aux États-Unis (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Rashmi Aich)