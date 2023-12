Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont grimpé jeudi après qu'un navire a heurté une mine en mer Noire, un incident qui souligne les risques de sécurité persistants le long de la route maritime clé du commerce mondial des céréales.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont baissé, les opérateurs évaluant les prévisions de pluie en Amérique du Sud qui pourraient être bénéfiques pour les cultures touchées par la sécheresse au Brésil.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a terminé en hausse de 8-1/2 cents, soit 1,4 %, à 6,31-1/2 dollars le boisseau.

Un vraquier qui se dirigeait vers un port du Danube pour charger des céréales a heurté une mine russe dans la mer Noire mercredi, blessant deux membres de l'équipage, ont déclaré des responsables ukrainiens jeudi.

Le contrat a également été poussé à la hausse par des fonds qui ont couvert leurs positions à découvert, ainsi que par les nouvelles concernant la mer Noire, a déclaré Joe Davis, directeur des ventes de matières premières chez Futures International.

"La semaine a été marquée par des mouvements de va-et-vient. C'est une semaine de vacances, donc le volume est faible. Par conséquent, tout type de flux sera plus prononcé dans un marché à faible volume", a-t-il déclaré.

Les traders ont déclaré que la réaction du marché à de tels incidents avait tendance à être de courte durée étant donné que les perturbations du trafic maritime, y compris à travers un corridor de la mer Noire établi par Kiev, ont été limitées.

Le marché du blé a également réagi au fait que l'acheteur public de céréales égyptien, la General Authority for Supply Commodities (GASC), a déclaré jeudi qu'elle avait annulé un appel d'offres international pour le blé sans qu'aucun achat n'ait été effectué. Les négociants ont déclaré qu'ils pensaient que les prix proposés étaient considérés comme trop élevés.

Le maïs CBOT a terminé en baisse de 2-1/4 cents à 4,74-1/4 dollars le boisseau, tandis que le soja s'est établi en baisse de 8-1/2 cents à 13,12 dollars le boisseau.

Les cartes météorologiques indiquent des averses irrégulières au cours de la semaine à venir dans les régions sèches du centre et du nord du Brésil, l'un des principaux producteurs mondiaux de maïs et de soja, avant que de fortes pluies généralisées ne soient attendues au début du mois de janvier. (Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction d'Alexandra Hudson et de Mark Porter)