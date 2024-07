Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont augmenté vendredi grâce à la couverture des positions courtes et aux inquiétudes concernant les conditions météorologiques dans les régions productrices de blé des plaines américaines et dans le monde entier.

Les contrats à terme sur le maïs ont terminé en légère baisse et les contrats à terme sur le soja ont chuté, sous la pression des conditions météorologiques favorables aux cultures dans le Midwest américain qui ont soutenu les attentes de récoltes abondantes. Mais les deux marchés sont restés au-dessus des plus bas de quatre ans enregistrés cette semaine.

Sur le CBOT, les contrats à terme sur le blé les plus actifs ont terminé en hausse de 7-1/2 cents à 5,42-3/4 $ le boisseau. Le maïs CBOT a clôturé en baisse de 1/4 de cent à 4,04-3/4 le boisseau et le soja de référence a clôturé en baisse de 7 cents à 10,36 le boisseau.

Les exportations mondiales de blé ont augmenté cette semaine après que les contrats à terme sur le blé du CBOT ont chuté à leur plus bas niveau en quatre mois et se sont approchés de leur plus bas niveau en quatre ans.

"Nous voyons vraiment ce qui se passe lorsque les prix tombent à des niveaux inférieurs à plusieurs années et qu'il y a un peu de survente", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef du secteur des matières premières chez StoneX. "Les producteurs cessent de vendre et vous commencez à voir de la valeur à ce prix.

Selon M. Suderman, le blé a été en tête de la hausse vendredi en raison des inquiétudes concernant le temps chaud et sec dans les plaines du Nord des États-Unis et dans la ceinture de blé de printemps, ainsi que dans les Prairies canadiennes et dans la ceinture de blé de printemps russe.

Environ 12 % des cultures de blé de printemps aux États-Unis se trouvaient dans une zone de sécheresse au 16 juillet, contre 7 % la semaine précédente, a indiqué cette semaine le ministère américain de l'agriculture.

En France, l'état des cultures de blé tendre a fortement chuté la semaine dernière, atteignant son niveau le plus bas depuis huit ans, et la récolte est restée bien en deçà du rythme habituel, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer, alors que la pluie est tombée sur des zones céréalières déjà détrempées.

Dans le même temps, les conditions météorologiques dans la Corn Belt américaine ont été généralement favorables, a déclaré Terry Reilly, stratège agricole principal chez Marex, ce qui renforce les prévisions de récoltes importantes de maïs et de soja aux États-Unis.

En ce qui concerne le maïs, M. Reilly a déclaré que la demande était très bonne, mais que l'offre ne cessait de croître. Le Conseil international des céréales a relevé jeudi ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2024/25 de 2 millions de tonnes métriques pour atteindre 1,225 milliard de tonnes.

En outre, la cyber-panne mondiale de vendredi pourrait avoir provoqué un mouvement de capitaux vers les produits de base, le marché des actions ayant été ébranlé. (Reportage de Renee Hickman à Chicago, complété par Peter Hobson et Sybille de La Hamaide, et édité par Matthew Lewis)