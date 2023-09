Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont chuté vendredi et devraient terminer la semaine en baisse de 5 %, sous la pression d'un dollar américain plus fort et d'une offre abondante à court terme en provenance de la région de la mer Noire.

Les contrats à terme sur le soja se sont également orientés vers une baisse hebdomadaire et ont atteint leur niveau le plus bas en 6 semaines et demie, alors que les nouvelles récoltes américaines ont augmenté l'offre sur un marché inondé de haricots en provenance du Brésil.

Le maïs est resté pratiquement inchangé vendredi et au cours de la semaine.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT), les plus actifs, étaient en baisse de 0,3 % à 5,74-1/4 dollars le boisseau à 1 h 26 GMT et proches d'un plus bas de 33 mois de 5,70 dollars atteint le 12 septembre.

* Le soja CBOT est resté stable à 12,94-1/4 dollars le boisseau et a baissé de 3,4 % sur la semaine. Le maïs a glissé de 0,1 % à 4,75 $ le boisseau et était prévu pour une baisse hebdomadaire de 0,3 %.

* Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis six mois par rapport à un panier de devises principales jeudi, après que la Réserve fédérale américaine ait prévenu que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps.

* Un dollar fort rend les céréales américaines moins compétitives à un moment où le blé bon marché en provenance de Russie domine le marché et fait baisser les prix.

* Soulignant l'abondance de l'offre à court terme, le Conseil international des céréales (CIC) a relevé ses estimations pour la récolte de blé russe de 84,4 millions de tonnes à 87,4 millions de tonnes et pour la récolte de blé ukrainienne de 24,5 millions de tonnes à 25,9 millions de tonnes.

* En revanche, l'IGC a revu à la baisse ses estimations pour l'Australie, le Canada et l'Argentine. Ces pays récoltent plus tard dans l'année que la Russie, l'Europe et les États-Unis, ce qui fait planer la menace d'un resserrement de l'offre dans les mois à venir.

* Dans l'ensemble, le CIC a réduit ses prévisions de récolte mondiale de blé pour 2023/24 de 1 million de tonnes métriques, à 783 millions.

* Toutefois, le temps sec et chaud a contraint les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de production de blé pour l'Australie, qui sont nettement inférieures à celles de l'IGC.

* Dans la région de la mer Noire, l'Ukraine a accepté d'accorder une licence pour ses exportations de céréales vers la Slovaquie et a cherché à conclure un accord avec la Pologne pour mettre fin aux restrictions à l'importation imposées par ses voisins.

* Un haut fonctionnaire américain a déclaré que l'influence de la Russie sur les exportations ukrainiennes de céréales via la mer Noire était susceptible de s'affaiblir.

* Par ailleurs, l'Égypte est en pourparlers avec une banque basée à Abou Dhabi en vue d'obtenir un prêt pour financer les achats de blé au Kazakhstan, ce qui lui offrirait une alternative bon marché aux céréales en provenance de Russie, selon les négociants.

* Le ministère américain de l'Agriculture a annoncé que les ventes à l'exportation de blé américain pour la semaine du 14 septembre s'élevaient à 321 700 tonnes métriques, ce qui correspond aux attentes des négociants.

* Pour le soja, cependant, l'USDA a rapporté des ventes à l'exportation hebdomadaires de 434 100 tonnes métriques, en dessous de la fourchette des attentes commerciales. Les ventes de maïs américain (566 900 tonnes) ont également été inférieures aux attentes.

* La demande d'exportation de maïs et de soja américains est restée faible en raison de l'abondance de l'offre de ces deux cultures en provenance du Brésil, de la force du dollar et de l'étiage du fleuve Mississippi qui a ralenti le mouvement des barges vers les terminaux d'exportation du golfe du Mexique.

* Le Conseil international des céréales a relevé ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2023/24 de 1 million de tonnes métriques pour atteindre 1,222 milliard de tonnes, en raison de l'amélioration des perspectives de la récolte ukrainienne.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, le blé, la farine de soja et l'huile de soja à Chicago jeudi, selon les traders.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions mondiales ont chuté pour la cinquième fois consécutive et les rendements des bons du Trésor ont atteint des niveaux jamais vus pendant la crise financière mondiale de 2008, après que la Réserve fédérale ait averti que les taux resteraient élevés plus longtemps.