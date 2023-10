Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont baissé vendredi, mais le marché est toujours en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juin, en raison des craintes que le temps sec réduise certaines récoltes et après qu'un navire en mer Noire a heurté une mine, menaçant les exportations de céréales ukrainiennes.

Les contrats à terme sur le maïs ont également reculé, mais sont en passe de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet. Les cours du soja ont peu varié au cours de la journée et de la semaine.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT), les plus actifs, étaient en baisse de 0,7 % à 5,74-1/4 dollars le boisseau à 0028 GMT, mais en hausse de 6 % cette semaine.

* Le maïs CBOT a baissé de 0,2 % à 4,96-1/2 le boisseau mais a augmenté de 4,2 % pour la semaine, tandis que le soja est resté stable à 12,81 $ le boisseau et a augmenté de 0,5 % par rapport à la clôture de vendredi dernier.

* Un navire de marchandises générales battant pavillon turc a heurté une mine en mer Noire et a subi des dommages mineurs jeudi.

* Une source du gouvernement ukrainien a déclaré qu'il s'agissait "probablement d'une mine de la Seconde Guerre mondiale ou des mines d'atterrissage qui ont été laissées là l'année dernière", mais l'événement s'est produit peu après que la Grande-Bretagne a déclaré que la Russie pourrait cibler la navigation civile, y compris en posant des mines marines à l'approche des ports ukrainiens.

* La nouvelle a mis en évidence la difficulté d'exporter à partir de l'Ukraine par voie maritime, la voie la moins chère et la plus facile à emprunter.

* L'Ukraine exporte également par voie terrestre et a déclaré que l'impasse avec les pays voisins de l'UE qui ont restreint les importations de ses produits agricoles pourrait être résolue, mais probablement pas avant les élections polonaises de ce mois-ci.

* Le blé CBOT est tombé la semaine dernière à 5,40 dollars le boisseau, son niveau le plus bas depuis trois ans, en raison de l'offre massive de céréales bon marché en provenance de Russie, mais des baisses de récolte ont eu lieu ailleurs, ce qui laisse présager un resserrement des marchés dans les mois à venir.

* Le ministre ukrainien de l'agriculture a déclaré que le pays allait probablement semer moins de blé d'hiver qu'il ne l'avait initialement prévu pour la récolte de 2024 en raison de l'absence prolongée de pluie dans la plupart des régions.

* L'association du commerce des céréales Coceral a abaissé son estimation de la récolte de blé tendre de cette année dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne à 141,0 millions de tonnes métriques, contre 142,4 millions en juin, principalement en raison du temps sec.

* La bourse des céréales de Rosario, en Argentine, a déclaré que le centre agricole du pays avait besoin de plus de pluie rapidement pour éviter des pertes de productivité du blé.

* Le temps sec a également touché les cultures de blé en Australie.

* Du côté de la demande, les meuniers asiatiques, au vu des perspectives d'offre plus restreinte, sont susceptibles d'augmenter leurs achats.

* S'éloignant du blé, la bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré que les terres argentines plantées en maïs pour la saison 2023/24 pourraient être moins importantes que prévu s'il n'y a pas de pluie dans les semaines à venir.

* En ce qui concerne le soja, les usines de transformation argentines sont à court de fèves après une sécheresse historique qui a réduit la récolte de moitié, a déclaré le chef de la chambre d'exportation des céréales du pays.

* Le maïs et le soja de Chicago sont proches de leurs niveaux les plus bas depuis plusieurs années, les vendeurs américains ayant du mal à concurrencer l'offre du Brésil, le principal exportateur, qui a connu des récoltes record.

* Le ministère américain de l'agriculture a annoncé des ventes hebdomadaires de maïs et de soja à l'exportation conformes aux attentes des analystes.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et la farine de soja du CBOT jeudi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Le dollar s'est affaibli et les actions mondiales ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs considérant un marché du travail américain toujours tendu et les signaux de la Réserve Fédérale indiquant que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps.