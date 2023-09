Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont légèrement augmenté mardi, le marché reprenant son souffle après être tombé à son plus bas niveau depuis la fin du mois de mai lors de la session précédente, l'offre importante de la Russie ayant pesé sur les prix.

Le maïs et le soja ont légèrement progressé, les opérateurs ajustant leurs positions avant la publication par le gouvernement américain d'un rapport clé sur l'offre et la demande mondiales, prévu plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,2% à 5,85-1/2 dollars le boisseau, à 0014 GMT. Le maïs a augmenté de 0,1% à 4,86 dollars le boisseau et le soja a gagné 0,1% à 13,69-1/4 dollars le boisseau.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont baissé la semaine dernière, suivant les références mondiales, alors que les analystes continuent de revoir à la hausse les prévisions de récolte et d'exportation pour cette saison.

* Le prix du blé russe à 12,5 % de protéines, qui doit être livré franco à bord (FOB) en octobre, était de 240 dollars la tonne métrique la semaine dernière, contre 245 dollars la semaine précédente, a indiqué la société de conseil agricole IKAR.

* Aux Etats-Unis, les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de soja et de maïs ont baissé la semaine dernière, atteignant les niveaux les plus bas depuis dix ans, alors que les conditions de sécheresse se sont aggravées, selon les données du gouvernement après la fermeture du marché lundi.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 52 % des cultures de maïs étaient "bonnes à excellentes", soit une baisse d'un point de pourcentage par rapport à la semaine dernière, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes.

* Dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, l'agence a estimé que 52 % des cultures de soja étaient "bonnes à excellentes", soit une baisse d'un point de pourcentage par rapport à la semaine précédente, alors que 13 analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse de deux points, à 51 %.

* L'USDA devrait réduire ses estimations pour la production de soja et de maïs dans les estimations mensuelles de l'offre et de la demande agricoles mondiales prévues à 1600 GMT.

* Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne (MARS) a fortement relevé ses prévisions de récolte de maïs en Ukraine à 32,79 millions de tonnes métriques, contre 29,11 millions de tonnes métriques en juin.

* Les agriculteurs brésiliens ont récolté 93% de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud au 7 septembre, a déclaré lundi la société de conseil AgRural, ajoutant que la plantation de soja a commencé dans certains endroits.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT lundi, ont indiqué les négociants. Les fonds étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le blé CBOT, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les actions américaines ont terminé la séance en hausse et le dollar a reculé lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation cette semaine, tandis que la Banque du Japon a laissé entendre qu'elle pourrait fermer la porte à une ère de taux d'intérêt négatifs.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Claimant Count Unem Chng Aug 0600 UK ILO Unemployment Rate July 0600 UK HMRC Payrolls Change Aug 0900 Germany ZEW Economic Sentiment Sept 0900 Germany ZEW Current Conditions Sept (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)