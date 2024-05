Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé mercredi, les prévisions de pluie dans les zones de semis arides de la Russie ayant incité les investisseurs à bloquer leurs profits après que les prix aient atteint leur plus haut niveau en 10 mois.

Les contrats à terme sur le soja ont également baissé en raison de l'offre abondante en Amérique du Sud et le maïs a chuté en raison de l'amélioration des conditions météorologiques pour les semis aux États-Unis.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1% à 6,93-1/4 dollars le boisseau, à 0039 GMT, après avoir atteint 7,20 dollars mardi, son plus haut niveau depuis juillet.

* Le soja a reculé de 0,5% à 12,23-1/4 dollars le boisseau et le maïs de 0,4% à 4,60-1/2 dollars le boisseau.

* Les prix du blé ont bondi depuis leur plus bas niveau en trois ans et demi, à 5,24 dollars le boisseau, en mars, alors que les conditions climatiques sèches et les gelées dans les principales régions productrices de blé dans le sud de la Russie ont réduit le potentiel de rendement.

* Environ 1,5 million d'hectares de cultures russes ont été endommagés par les gelées, a déclaré l'Union céréalière du pays, et les consultants agricoles russes ont réduit leurs prévisions de récolte de blé local d'environ 10 millions de tonnes métriques.

* Les cartes météorologiques suggèrent toutefois que la pluie pourrait atteindre cette semaine une plus grande partie du sud de la Russie que prévu.

* L'Union céréalière ukrainienne a également légèrement réduit ses estimations de récolte en raison du temps sec et de la réduction des surfaces ensemencées.

* Les analystes prévoient actuellement une production combinée de blé russe et ukrainien d'environ 100 millions de tonnes. Si elle tombe en dessous de ce niveau, cela aurait un impact significatif sur les tendances du commerce mondial du blé, a déclaré Arlan Suderman, analyste chez StoneX.

* Le potentiel de l'Ukraine est encore relativement bon, en raison des bonnes réserves d'humidité du sol, tandis que la récolte de la Russie pourrait également bénéficier d'une amélioration de l'humidité en juin, si cela devait se produire", a déclaré M. Suderman.

* Aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture (USDA) a estimé que 48 % de la récolte de blé d'hiver du pays était en bon ou excellent état, ce qui représente une baisse de 1 % par rapport à la semaine précédente et est inférieur aux attentes du marché, mais reste le chiffre le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2021.

* L'Argentine est en bonne voie pour commencer les expéditions de maïs vers la Chine, attendues depuis longtemps, à partir de juillet, a déclaré la chambre d'exportation de céréales du pays.

* Les agriculteurs sud-africains devraient récolter 19 % de maïs en moins pour la saison 2023/2024, par rapport à la précédente, a déclaré le Crop Estimates Committee (CEC) du gouvernement.

NOUVELLES DES MARCHÉS

* Les investisseurs attendent avec prudence les données sur l'inflation prévues plus tard dans la semaine, dans l'espoir d'obtenir des indices sur les perspectives des taux d'intérêt américains.