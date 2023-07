Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont légèrement augmenté jeudi, rattrapant les pertes importantes subies lors de la session précédente, le marché étant soutenu par le resserrement de l'offre dans la région de la mer Noire.

Le maïs a chuté, tandis que le soja a progressé.

"On s'attend à des rendements supérieurs à la moyenne pour le blé de printemps américain, mais l'offre mondiale de blé est serrée", a déclaré un négociant. "Toute détérioration de la situation dans la région de la mer Noire sera bénéfique pour les prix.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,7% à 7,25-1/4 dollars le boisseau, à 0338 GMT, après avoir chuté de plus de 5% lors de la session précédente.

Le maïs a cédé 0,2 % à 5,47-1/4 dollars le boisseau et le soja a ajouté 0,5 % à 14,26-1/2 dollars le boisseau.

Les scouts, lors du premier jour d'une tournée annuelle des cultures américaines mardi, ont prévu que le blé de printemps dans le sud et le centre-est du Dakota du Nord produira des rendements légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière, mais plus élevés que la moyenne sur cinq ans.

La récolte de blé tendre en France, le principal producteur de l'Union européenne, augmentera de 3,3 % pour atteindre 34,82 millions de tonnes métriques cette année, un volume "décevant" principalement dû au temps sec dans de grandes parties du pays, a déclaré mercredi la société de conseil Agritel.

Les attentes d'une baisse des approvisionnements en provenance de la mer Noire soutiennent les prix du blé à Chicago.

L'OTAN a déclaré mercredi qu'elle renforçait la surveillance de la région de la mer Noire et a condamné la sortie de la Russie d'un accord garantissant le passage en toute sécurité des navires transportant des céréales ukrainiennes.

L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion du Conseil OTAN-Ukraine, un organe créé au début du mois pour coordonner la coopération entre l'alliance militaire occidentale et Kiev.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT mercredi, et acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Sohini Goswami)