Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) ont réduit leurs gains après avoir atteint des sommets de cinq mois mardi. Les attaques de la Russie contre les ports ukrainiens et les infrastructures céréalières ont suscité des inquiétudes sur les approvisionnements mondiaux à long terme et ont déclenché une série de couvertures à découvert, ont indiqué les analystes.

Le marché du blé a limité ses gains et a même baissé par moments alors que les traders attendaient de nouveaux développements en mer Noire.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le maïs et le soja ont chuté en raison de ventes techniques et de l'idée que le temps chaud dans le Midwest américain cette semaine pourrait être de courte durée.

Le blé de septembre du CBOT a gagné 2-3/4 cents à 7,60-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 7,77-1/4 dollars, son niveau le plus élevé depuis la fin du mois de février. Le maïs de décembre a terminé en baisse de 3 cents à 5,65-1/4 dollars le boisseau et le soja de novembre a perdu 4-1/2 cents pour s'établir à 14,20 dollars le boisseau.

Le blé CBOT avait atteint sa limite quotidienne de 60 cents lundi après que la Russie eut détruit des entrepôts de céréales ukrainiens sur le Danube lors d'une attaque de drones, ciblant une voie d'exportation vitale pour Kiev dans le cadre d'une campagne aérienne de plus en plus vaste que Moscou a entamée la semaine dernière après avoir mis fin à l'accord sur les céréales de la mer Noire.

Mais le marché a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis cinq mois mardi, alors que la Russie semblait ralentir ses attaques portuaires.

"Il n'y a pas eu de bombardement pendant la nuit, donc peut-être que l'offensive s'est un peu ralentie", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, basé dans l'Iowa.

Le

Fonds monétaire international a estimé

que la sortie de la Russie d'un accord autorisant les exportations ukrainiennes via la mer Noire pourrait faire grimper les prix mondiaux des céréales de 10 à 15 %, mais a déclaré qu'il continuait à évaluer la situation.

Les contrats à terme sur le maïs ont baissé en début de séance après que le contrat de décembre ait été incapable d'égaler le sommet d'un mois atteint lundi à 5,72-1/4 dollars le boisseau, ce qui constitue un signal technique baissier.

"Les fonds avaient ciblé ce (niveau de prix) comme une zone de vente si le marché ne pouvait pas tenir. Cela a entraîné des ventes de fonds, ainsi que quelques ventes de la part des agriculteurs", a déclaré Sterling Smith, directeur de la recherche agricole chez AgriSompo Amérique du Nord.

Les opérateurs continuent de surveiller les conditions météorologiques des cultures dans le Midwest américain, alors que le maïs de la région termine sa pollinisation, une étape clé de la croissance qui détermine les rendements, et que le soja approche de sa phase de formation des gousses en août.

"Jusqu'à ce que nous ayons une meilleure idée des rendements (du soja), il faut s'attendre à ce que les haricots suivent davantage", a déclaré M. Smith.