Les cours du blé à Chicago ont regagné un peu de terrain mercredi, soutenus par l'incertitude concernant les exportations de l'Ukraine et les prévisions selon lesquelles le temps sec réduira la production en Australie et en Argentine.

Le maïs a conservé la plupart des gains réalisés mardi et le soja est resté proche de ses plus bas niveaux en un mois, alors que la récolte américaine pour les deux cultures est en cours.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT), les plus actifs, étaient en hausse de 0,9% à 5,89 dollars le boisseau, à 01h16 GMT, après avoir chuté de 3,4% au cours des deux dernières séances.

* Le maïs CBOT a glissé de 0,1% à 4,75-3/4 le boisseau après avoir augmenté de 1% mardi. Le soja a augmenté de 0,1% à 13,16-3/4 dollars le boisseau.

* Un cargo transportant 3 000 tonnes de blé a quitté le port ukrainien de Chornomorsk mardi pour la première fois depuis l'échec d'un accord d'exportation de céréales avec la Russie, ce qui laisse espérer qu'il sera plus facile pour l'Ukraine d'expédier des céréales.

* Cependant, trois pays d'Europe de l'Est ont interdit les importations de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine, ce qui rendra probablement plus difficile pour l'Ukraine d'exporter des céréales par voie terrestre, selon les analystes de Commerzbank.

* Les inquiétudes concernant une baisse sensible de l'offre ukrainienne, en particulier pour le blé et le maïs, sont susceptibles de soutenir davantage les prix à court terme", a déclaré Commerzbank.

* L'Ukraine a appelé la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie à entamer un "dialogue constructif" pour mettre fin à leur différend.

* Le blé a été tiré vers le bas par d'énormes expéditions en provenance de Russie, où les prix à l'exportation ont continué à baisser la semaine dernière. Les contrats à terme sur le blé CBOT ont atteint leur niveau le plus bas depuis 33 mois le 12 septembre.

* Les prix sont soutenus par les prévisions selon lesquelles le temps chaud et sec réduira les récoltes de l'hémisphère sud, l'Australie ayant déclaré mardi qu'un phénomène climatique El Nino était en cours dans le pays.

* Les données de l'Union européenne ont montré que les exportations de blé tendre depuis le début de la saison 2023/24 en juillet ont atteint 6,32 millions de tonnes métriques au 17 septembre, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente.

* Le Kazakhstan, quant à lui, a déclaré avoir récolté 6,6 millions de tonnes métriques de céréales et de légumineuses au 19 septembre, contre 14,2 millions de tonnes il y a un an, et prévoit d'exporter environ 6 millions de tonnes de céréales au cours de la saison 2023/24.

* En ce qui concerne le soja, l'agence brésilienne d'approvisionnement des cultures Conab a prévu que la récolte 2023/24 du pays s'élèverait à 162,4 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à l'année précédente.

* Les prix du soja sur le CBOT ont atteint leur plus bas niveau en cinq semaines, à 13,08 dollars le boisseau, mardi, alors que les récoltes américaines peinent à rivaliser avec l'offre brésilienne.

* Les importations de soja de l'UE pour la saison 2023/24 ont atteint 2,56 millions de tonnes métriques au 17 septembre, soit une hausse de 2 % par rapport aux 2,51 millions de tonnes de l'année précédente.

* En ce qui concerne le maïs, qui se trouve près de ses plus bas niveaux depuis 33 mois dans un contexte de surabondance de l'offre mondiale, la Conab a déclaré que la récolte brésilienne chuterait de 9,1 % pour atteindre 119,8 millions de tonnes.

* Les importations de maïs de l'UE au 17 septembre pour la saison 2023/24 étaient de 3,31 millions de tonnes, en baisse de 44% par rapport aux 5,94 millions de tonnes de l'année précédente, selon les données.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs et la farine de soja de Chicago mardi et des vendeurs nets de blé, d'huile de soja et de soja, ont déclaré les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions mondiales ont baissé et les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont presque atteint les niveaux observés pour la dernière fois en 2007, alors qu'un plongeon dans la construction de maisons aux Etats-Unis a souligné l'équilibre auquel la Réserve fédérale est confrontée lorsqu'elle présentera ses perspectives sur l'inflation et l'économie cette semaine.