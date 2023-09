Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont regagné un peu de terrain jeudi, les opérateurs regardant au-delà des offres de prix bas en Europe et se concentrant sur les prévisions de moindres récoltes en Australie, en Argentine et au Canada qui pourraient resserrer l'offre plus tard dans l'année.

Le maïs et le soja ont également progressé, la hausse des prix du pétrole ayant stimulé l'éthanol, un carburant alternatif qui peut être fabriqué à partir de l'une ou l'autre des cultures.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT), les plus actifs, étaient en hausse de 0,6 % à 5,83 dollars le boisseau à 1 h 19 GMT, après avoir chuté de 1,6 % au cours de la séance précédente.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,4 % à 4,85 $ le boisseau et le soja était en hausse de 0,1 % à 13,04-1/4 $ le boisseau.

* Le blé de Chicago a chuté de 1,6% mercredi, les négociants ayant déclaré que l'offre la plus basse, franco à bord, présentée lors d'un appel d'offres de l'Etat égyptien pour le blé, était de 239 dollars la tonne métrique.

* Environ 60 000 tonnes de blé ukrainien ont été offertes à ce prix, qui était nettement inférieur au plancher d'environ 270 dollars la tonne que le gouvernement russe cherche à imposer aux exportations russes.

* D'importantes livraisons de céréales en provenance de Russie ont conduit le blé CBOT à 5,70 dollars le boisseau ce mois-ci, soit le prix le plus bas depuis décembre 2020.

* Cependant, les inquiétudes concernant l'ampleur des récoltes en Australie, au Canada et en Argentine plus tard dans l'année ont limité les pertes de blé.

* Les craintes persistent quant à la capacité de l'Ukraine à exporter des céréales alors que la Russie a de nouveau attaqué son infrastructure portuaire, mais un certain optimisme a été suscité par le passage réussi de plusieurs navires dans la mer Noire.

* Le ministre polonais de l'agriculture a déclaré que les pourparlers avec l'Ukraine étaient en bonne voie alors que les deux pays tentent de résoudre un différend concernant l'interdiction polonaise d'importer des céréales ukrainiennes.

* Le ministère ukrainien de l'agriculture a déclaré qu'il maintenait inchangées les prévisions de récolte de céréales pour 2023, à savoir 57 millions de tonnes.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) publiera jeudi un rapport hebdomadaire sur les ventes à l'exportation. Les analystes estiment les ventes nettes de blé entre 250 000 et 500 000 tonnes pour la semaine qui s'est achevée le 21 septembre.

* Les analystes s'attendent également à ce qu'un rapport séparé de l'USDA, publié vendredi, fasse état d'une production américaine de blé de 1,729 milliard de boisseaux pour la campagne 2023-24.

* Les prix du maïs et du soja ont été soutenus par une hausse de 2,8 % des prix du pétrole mercredi et le brut a encore augmenté de 1,2 % jeudi après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre.

* Toutefois, les marchés du maïs et du soja sont largement approvisionnés et la récolte américaine est en cours.

* Les offres de base au comptant pour le soja étaient stables ou en baisse dans la plupart des silos et des usines de transformation du Midwest américain, et les offres des broyeurs de soja ont baissé.

* Les agriculteurs sud-africains devraient récolter 6 % de maïs en plus pour la saison 2022/2023, par rapport à la saison précédente, a déclaré le gouvernement.

* Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, l'huile de soja et le soja du CBOT et vendeurs nets de blé et de farine de soja mercredi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

L'indice mondial des valeurs mobilières a clôturé en légère baisse mercredi, prolongeant la baisse de la veille, alors que les prix du pétrole se sont redressés et que les rendements du Trésor américain ont grimpé avec le dollar.