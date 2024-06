Les contrats à terme sur le blé américain se sont redressés mardi après une chute de neuf séances, le contrat de référence du Chicago Board of Trade (CBOT) pour le blé de juillet étant soutenu par des achats à prix cassés et des inquiétudes renouvelées sur les récoltes du principal exportateur mondial, la Russie, ont indiqué les courtiers.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs du CBOT ont baissé, les acteurs du marché attendant de nouvelles indications des rapports mensuels sur l'offre et la demande de cultures, attendus mercredi par le ministère américain de l'Agriculture.

A 12:58 CDT (1758 GMT), le blé de juillet du CBOT était en hausse de 18-1/2 cents à 6,26 dollars le boisseau, rebondissant après une chute à 6,05-1/2 dollars, le plus bas niveau du contrat depuis le 3 mai. Les opérateurs techniques ont noté un soutien graphique à la moyenne mobile de 100 jours du contrat, près de 6,04 $.

Le soja de juillet du CBOT a perdu 9 cents à 11,79-1/4 $ le boisseau et le maïs de juillet a perdu 1 1/4 cents à 4,50-1/2 $ le boisseau.

Le blé a bondi après que le chef de l'union russe des céréales a déclaré que les gelées en Russie avaient affecté entre 15 et 30 % des céréales d'hiver, selon les régions, un chiffre beaucoup plus élevé que celui avancé par le ministère de l'agriculture.

Le blé de référence CBOT a perdu plus d'un dollar le boisseau depuis le 28 mai, sous la pression du début de la récolte du blé d'hiver dans l'hémisphère nord et d'une interdiction temporaire des importations par le principal acheteur, la Turquie.

Certains considèrent que le marché est sur-vendu et qu'un rebond s'impose, notamment en raison des dégâts causés par le gel en Russie et de la baisse surprise de l'état des blés d'hiver et de printemps aux États-Unis.

"La récente chute des prix du blé a été en partie attribuée à la progression rapide de la récolte aux États-Unis", a déclaré Commerzbank dans une note. "Toutefois, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la récolte en cours.

Les exportations de produits frais ont apporté leur soutien. Le principal acheteur, l'Égypte, a réservé 460 000 tonnes métriques de blé originaire de la mer Noire dans le cadre d'un appel d'offres international.

Les contrats à terme sur le soja du CBOT ont baissé mais se sont maintenus au-dessus d'un plus bas d'un mois atteint en début de semaine, et les contrats à terme sur le maïs ont été agités, les opérateurs attendant les rapports mensuels de l'USDA mercredi. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que l'USDA revoie à la hausse ses prévisions de stocks de soja en fin de campagne 2023/24 et 2024/25, et à ce qu'il revoie à la baisse ses prévisions de stocks de maïs.

Entre-temps, les récoltes de maïs et de soja aux États-Unis ont démarré en force. L'USDA a estimé lundi dernier que 74 % des cultures de maïs américaines étaient dans un état "bon à excellent", ce qui représente une baisse d'un point par rapport à la semaine dernière, mais reste le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020.

L'état des cultures de soja a été jugé "bon à excellent" à 72 % dans les premières évaluations de l'USDA pour l'année 2024 pour l'oléagineux, conformément aux attentes du marché. (Rapport de Julie Ingwersen ; rapports supplémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Tomasz Janowski)