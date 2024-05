Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont poursuivi leur progression mardi et se sont rapprochés d'un plus haut de 10 mois atteint lors de la séance précédente, après que les gelées ont endommagé les cultures en Russie et menacé de réduire l'offre du plus grand exportateur de blé au monde.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également augmenté, l'humidité excessive dans le Midwest ayant entravé les semis de maïs aux États-Unis et les inondations dans le sud du Brésil ayant réduit la récolte de soja dans ce pays.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8% à 6,92-1/2 dollars le boisseau, à 00h12 GMT, après avoir atteint 6,94 dollars lundi, son plus haut niveau depuis juillet dernier.

* Le soja CBOT a augmenté de 0,2 % à 12,22 $ le boisseau et le maïs a grimpé de 0,6 % à 4,75-1/2 $ le boisseau. Le maïs a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2023.

* Les trois contrats sont tombés à leur plus bas niveau depuis 2020 au début de l'année en raison de l'abondance de l'offre et de l'accumulation par les spéculateurs de positions courtes baissières.

* Mais les prix ont augmenté en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une invasion de cicadelles en Argentine, qui ont touché les cultures, et les spéculateurs ont été contraints de racheter une partie de ces positions courtes.

* Jusqu'à présent, le blé a augmenté d'environ 30 % par rapport aux niveaux les plus bas atteints au début de l'année, le maïs d'environ 17 % et le soja de 8 %.

* Des gelées non saisonnières ont à nouveau frappé les régions agricoles du sud de la Russie au cours du week-end, après un temps sec qui avait déjà commencé à réduire les rendements.

* La société russe de conseil agricole IKAR a réduit ses prévisions pour la récolte de blé de 5 millions de tonnes métriques à 86 millions de tonnes, et a déclaré que les exportations seraient inférieures de 3,5 millions de tonnes à 47 millions de tonnes.

* Une récolte inférieure à 85 millions de tonnes commencerait probablement à avoir un impact sur la structure du commerce mondial, ce qui amènerait le marché à se concentrer sur la réduction des stocks chez d'autres grands exportateurs", a écrit Arlan Suderman, analyste chez StoneX, dans une note.

* M. Suderman a également indiqué que les prix du CBOT bénéficiaient de l'abandon par les gestionnaires de fonds du mantra de la "déflation des matières premières" de ces dernières années, qui a alimenté les paris baissiers sur les marchés des matières premières.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté la semaine dernière.

* Aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture (USDA) a déclaré que la moitié des cultures de blé d'hiver du pays étaient dans un état bon à excellent, le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020, mais que l'avancement des semis de maïs était en retard par rapport à la moyenne.

* Les stocks de blé dans les entrepôts du gouvernement indien sont tombés à leur plus bas niveau depuis 2008 après deux années de faible production.

* En ce qui concerne le soja, les inondations dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul ont détruit 2,4 millions de tonnes de la récolte, a déclaré le consultant Pátria Agronegócios, qui a revu à la baisse ses prévisions de récolte pour 2023/24, à 142,82 millions de tonnes.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les indices boursiers mondiaux ont peu évolué lundi, tandis que l'indice du dollar américain a baissé, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine de cette semaine qui pourraient influencer les taux d'intérêt américains.