Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont légèrement baissé mardi, l'offre abondante maintenant les prix près de leur niveau le plus bas depuis 2020, malgré les attaques russes sur les infrastructures portuaires ukrainiennes qui ont menacé les exportations et fait grimper les prix de plus de 2 % lundi.

Le soja a légèrement baissé, tandis que le maïs a légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 5,42 dollars le boisseau, à 0005 GMT. Les prix ont chuté à 5,23-1/2 dollars, le plus bas depuis août 2020, le 11 mars.

* Le soja (CBOT) a glissé de 0,1% à 11,87 dollars le boisseau et le maïs était en hausse de 0,1% à 4,36-1/4 dollars le boisseau. Les prix des deux céréales ont augmenté ces dernières semaines mais restent proches de leur plus bas niveau depuis 2020.

* Les attaques aériennes russes du week-end ont endommagé des exploitations agricoles et détruit plusieurs bâtiments industriels dans le port d'Odessa, sur la mer Noire.

* La ville portuaire de Mykolaiv, sur la mer Noire, a également été touchée. Les grèves ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes et la réélection de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie font craindre une escalade des tensions.

* Les spéculateurs détiennent d'importantes positions à découvert sur le blé de Chicago, ainsi que sur le maïs et le soja, ce qui les rend vulnérables aux vagues de couverture des positions à découvert qui peuvent entraîner une hausse rapide des prix.

* Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets de blé CBOT et vendeurs nets de soja et de maïs lundi, selon les négociants.

* La Russie, premier exportateur de blé, a inondé le marché d'une offre bon marché après deux années de forte production, et une troisième récolte exceptionnelle est attendue cette année.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté la semaine dernière pour la première fois depuis le début du mois de janvier, selon les analystes.

* Ailleurs, en Ukraine, la superficie ensemencée en maïs en 2024 devrait diminuer de 4,5 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 3,863 millions d'hectares, a déclaré le ministère de l'agriculture, tandis que les agriculteurs devraient également réduire la superficie ensemencée en blé de printemps et en tournesol et augmenter la superficie ensemencée en orge de printemps et en soja.

* La récolte brésilienne de soja 2023/24 avait atteint 63 % de la surface plantée jeudi dernier, en hausse de 8 % par rapport à la semaine précédente, a indiqué lundi le consultant AgRural, ajoutant que les semis de la deuxième récolte de maïs du Brésil étaient achevés à 97 %.

* La sécheresse dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, entre dans sa quatrième année et les agriculteurs prévoient des restrictions d'eau qui menacent la production de blé et de bœuf.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions mondiales ont augmenté lundi, tandis que les rendements du Trésor ont progressé avant les réunions des banques centrales qui pourraient mettre fin aux taux d'intérêt inférieurs à zéro au Japon et établir un plan pour les réductions de taux aux États-Unis cette année.